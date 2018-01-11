«Реал» дома не смог обыграть «Нумансию», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании

В ответной игре 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Нумансией» и вышел в следующий раунд турнира. Напомним, первая встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Нумансия» – 2:2 (1:1)
Голы: Васкес 10, 59 – Г. Фернандес 45, 82.
«Реал»: Касилья, Карвахаль (Хакими 46), Вальехо, Начо, Тео, Себальос, Льоренте, Ковачич, Асенсио (Иско 63), Васкес, Майораль (Каземиро 77).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Нумансия»: Мунир, Матеу (Милья 66), Кальво, Элгесабаль, Сауль, Дани Ньето, Медина (Эччеверрия 72), Грегорио, Ларреа, Ньето, Игинио (Г. Фернандес 41).
Главный тренер: Хагоба Аррасате.
Предупреждения: Сьерра 18, Кальво 84, Каземиро 87.
Удаления: Кальво 90+3 (вторая жёлтая).
Судья: Хосе Мунуэра Монтеро.
Иско очень тупым стал, очень много передерживает мяч! И очень много теряет, где можно спокойно сыграть на партнера!
Иско очень тупым стал, очень много передерживает мяч! И очень много теряет, где можно спокойно сыграть на партнера!