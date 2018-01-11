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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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«Реал» дома не смог обыграть «Нумансию», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании

сегодня, 01:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)НумансияМатч завершен

В ответной игре 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Нумансией» и вышел в следующий раунд турнира. Напомним, первая встреча завершилась победой «сливочных»  со счётом 3:0.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу» 

«Реал» – «Нумансия» – 2:2 (1:1)
Голы: Васкес 10, 59 – Г. Фернандес 45, 82.

«Реал»: Касилья, Карвахаль (Хакими 46), Вальехо, Начо, Тео, Себальос, Льоренте, Ковачич, Асенсио (Иско 63), Васкес, Майораль (Каземиро 77).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Нумансия»: Мунир, Матеу (Милья 66), Кальво, Элгесабаль, Сауль, Дани Ньето, Медина (Эччеверрия 72), Грегорио, Ларреа, Ньето, Игинио (Г. Фернандес 41).
Главный тренер: Хагоба Аррасате.

Предупреждения: Сьерра 18, Кальво 84, Каземиро 87.
Удаления: Кальво 90+3 (вторая жёлтая).

Судья: Хосе Мунуэра Монтеро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:39
похоже, у Нумансии кризис какой-то
barc-f.
barc-f.
сегодня в 08:33
А где же Мальвина,Князь и прочие Жмени?
ЧЕ ГЕВАРA
ЧЕ ГЕВАРA
сегодня в 08:02
Бедные голов Реала)) слишком много горя на из долю в посл время)))
Реал уже обыгрывают дворов комнанды если конечно судья не будет мешать))
ЧЕ ГЕВАРA
ЧЕ ГЕВАРA
сегодня в 07:59
Ахахаххахахаха
Я ведь говорил что это клубы одного уровня)))
Первый матч судья погубил игру вторую еле еле помог мадридским девочкам в ничью сыграть дома)))
kanuni
kanuni
сегодня в 07:36
Поздравляю народ,Икарди прошёл медосмотр в Мадриде.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 07:33
Позорники
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Игорь Волков
сегодня в 07:33
Игорь Волков:
Ждем интервью Зидана, в котором будет сказано, что "Усиление не нужно, мне нравится тот состав который есть. У нас хорошая команда" Такое ощущение, что Зидана заставляют платить из своего кармана за трансферы. Команда катится. Это видно невооруженным глазом. Стоило Роналду сбавить, команда не тянет совсем. Очевидно, что нужна новая кровь. Этот тот момент, когда Пересу не стоит слушать француза.
это не роналду сбавил а полузащита. рон в команде - накати ка +банука
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 07:16
Ждем интервью Зидана, в котором будет сказано, что "Усиление не нужно, мне нравится тот состав который есть. У нас хорошая команда"
Такое ощущение, что Зидана заставляют платить из своего кармана за трансферы.

Команда катится. Это видно невооруженным глазом. Стоило Роналду сбавить, команда не тянет совсем.

Очевидно, что нужна новая кровь. Этот тот момент, когда Пересу не стоит слушать француза.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 06:46
Жеребьевка даешь Реал - Атлетико в 1/4 !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:42
Начинается сказываться физручность Зидана. Постоянно на старом багаже и кураже своих звёзд далеко не выедешь.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 06:22
Сенсации нет никакой играл второй состав от того и результат на табло...
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 06:07
Честно говоря Нумансия в этом матче заслуживала победу. А Реал скатиться вниз и это их место. В чемпионате Севилья заслуживает 4 место а не Реал. Нумансия и Реал команды одного уровня просто Нумансию засудили в первой игре удалив два игрока основного состава
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 06:03
надеюсь реал следующем раунде попадет на леганес. нельзя реалу сейчас попадать на атлетико там диего коста. ну и на Барсу нельзя попадать .
Ver
Ver
сегодня в 05:49
Нумансия видимо недооценила соперника...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:36
Позорники!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 05:16
Хиреет Реал
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 05:00
Cнова 2:2 у Зидана много работы накопилось как добывать снова победы без проблем_
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 04:39
Поговорили...)))
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 04:34
Хочется сказать, а точнее проорать - в пи....., такую игру!

Зидан сетует на то, что у его команды реализация впереди атаки хромает, а то, что защита НИКЧЕМНАЯ он этого как будто не замечает!
Именно благодаря защите, во многом, мы и идем на том месте в ЛЛ, на котором сейчас оказались!
Реал практически не знает, что такое обыграть соперника "всухую", нам забивают от самых топовых команд до самых дворовых из 4-5 девизионов, это просто пи.....!

Все те голы, что атака забивает, защитники сводят на нет своими безобразными действиями у себя на позициях!

Примечателен был первый гол Фернандеса..., это просто жесть, прошли весь Реал за 4 передачи.
Это была контратака, когда-то в лучших традициях самого Реала в исполнении игроков Нумансии!

А ведь в защите у Реала были не какие-то ноунеймы, а игроки сборной Испании - Карвахаль не успел вернуться и закрыть свою зону, Вальехо не успел подстраховать Карвахаля, а Начо(как и во втором голе) не успевает закрыть Фернандеса.

Или они тренера сливают, или это и есть их уровень игры...., а впереди самые тяжелые матчи?!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 04:07
жесток мир по отношению к вам . зато роналду красивый и мужикам дает
Холден Колфилд
Холден Колфилд ответил 95-shishani-95
сегодня в 03:23
95-shishani-95:
Соккер давно за них топит! Походу у них тут свой работник!
Зато через какое-то время после моего комментария ролики от Барселонских фанатов тоже попали под "троллинг". Даже от el barsa, который до этого висел полтора часа. :)

Ночной модератор, видимо, подумал, что будет нехорошо, когда с утра люди придут на работу и обнаружат его предвзятость
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Холден Колфилд
сегодня в 03:15
Холден Колфилд:
Интересно, как выкладывают ролики с симуляцией игроков Барселоны - это сразу троллинг; симуляции Реала - это ок, пусть висят. 95-shishani-95 три ролика подряд троллинг, все ответы Happyboy Barca - нет. По сути комментарии одни и те же. Кто это решает? Может модераторам следует быть все же объективными людьми? Не болею ни за Реал, ни за Барсу, если что.
тебе дизлайк поставили, за правду!
Вот вся их суть!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Холден Колфилд
сегодня в 03:12
Холден Колфилд:
Интересно, как выкладывают ролики с симуляцией игроков Барселоны - это сразу троллинг; симуляции Реала - это ок, пусть висят. 95-shishani-95 три ролика подряд троллинг, все ответы Happyboy Barca - нет. По сути комментарии одни и те же. Кто это решает? Может модераторам следует быть все же объективными людьми? Не болею ни за Реал, ни за Барсу, если что.
Соккер давно за них топит! Походу у них тут свой работник!
ES ES
ES ES
сегодня в 03:07
Никто не спорит что высшая школа симуляции это Бразило-Португейская!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:03
ПОЗОРИЩЕ!
Холден Колфилд
Холден Колфилд
сегодня в 03:03
Интересно, как выкладывают ролики с симуляцией игроков Барселоны - это сразу троллинг; симуляции Реала - это ок, пусть висят.
95-shishani-95 три ролика подряд троллинг, все ответы Happyboy Barca - нет. По сути комментарии одни и те же.

Кто это решает? Может модераторам следует быть все же объективными людьми?

Не болею ни за Реал, ни за Барсу, если что.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Happyboy Barca
сегодня в 02:50
Happyboy Barca:
а я думал ты плакать пошел ну вы же неженки с косметикой.
Следи за языком! Я тебе лично ничего не сказал! Сидеть в инете, и оскорблять других без причин -это не по мужски! Тем более, зная, что мы не встретимся лицом к лицу!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
сегодня в 02:44
95-shishani-95:
https://www.youtube.com/watch?v=MTohTF_nqyg https://www.youtube.com/watch?v=8aIF59mQAdY https://www.youtube.com/watch?v=xEFE7UPGBC8 https://www.youtube.com/watch?v=MWzasmXleJg https://www.youtube.com/watch?v=a_S1pCNNULQ https://www.youtube.com/watch?v=jdNuawrNxcU https://www.youtube.com/watch?v=ygmGIFz_EP0 https://www.youtube.com/watch?v=OyWoaxNwIBg
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Happyboy Barca
    сегодня в 02:39
    Happyboy Barca:
    https://www.youtube.com/watch?v=-Wxr7CDnl70
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
      сегодня в 02:28
      95-shishani-95:
      https://www.youtube.com/watch?v=iw9FR6Ctz7g
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