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«Реал» уже ведёт переговоры с Йоахимом Лёвом

сегодня, 08:50

В «Реале» хотят видеть главного тренера сборной Германии Йоахима Лева преемником Зинедина Зидана на посту наставника команды.

«Реал» уже ведет переговоры с Левом, и переговоры эти, как утверждается, проходят хорошо. В мадридском клубе уверены, что специалист после чемпионата мира примет предложение «сливочных».

Однако проблемой является то, что действующий контракт Лева со сборной Германии рассчитан до 2020 года, а это значит, что многое будет зависеть от того, согласится ли Немецкий футбольный союз отпустить наставника.

Если Лева заманить на «Сантьяго Бернабеу» не удастся, президент «Реала» Флорентино Перес сделает ставку на рулевого «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

При этом, по слухам, судьба Зидана предрешена. Якобы француза не спасет даже третья подряд победа в Лиге чемпионов. Дело в том, что Зидан подпортил свои отношения с Пересом несогласием с подписанием клубом голкипера «Атлетика» Кепы Ариссабалаги.

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Все комментарии
fineflat
fineflat ответил ESPANOL
сегодня в 20:00
Зачем в вашей больнице установили вай-фай?
fineflat
fineflat
сегодня в 19:57
Хаха как пафосно сказано: представьте что Зидан завоевывает ЛЧ третий раз и его увольняют
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:08
Не поймешь, что за сайты!!! В бомбардире уже продлили контракт с Зиданом до 2020 года, а тут ищут ему замену
Сливки общества
Сливки общества
сегодня в 14:44
Лёв в клубном футболе не работал даже с тем, что называют "клубами среднего уровня", а тут сразу Реал. Хм. Решится ли? Другая страна, всё другое. Не верю новости. Слишком толсто всё.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 14:00
Дайте Зидану поработать!
Saang
Saang
сегодня в 13:40
Да не пойдет Лёв туда, хотел бы - давно пришел.
kola111111111111
kola111111111111 ответил Inquisitоr
сегодня в 13:24
Inquisitоr:
Год назад у кабинетных после 17-ти игр было 40 очков, из которых 8 или 9 подарили арбитры . Об этом был написан целый трактат и были приведены неопровержимые доказательства бессовестной судейской помощи. В этом году судьи как-то не спешат помогать сливочным девицам (возможно дыры в бюджете после купленных трофеев ещё не заштопаны) и мы видим, что реал имеет те же самые честно (или почти честно) заработанные 32 очка. То есть алжирский физрук здесь не причём - команда находится на своём привычном уровне и ежели Перес не начнёт снова вкладываться в арбитров, то сливочным картонкам не поможет ни Зидан, ни Лёв, на сам сатана...
а как барселона прошла псж?там судьи все сделали но не помогло ювентус их разнес как детей
vastudio
vastudio ответил Caniggia
сегодня в 13:01
Caniggia:
Лёв - это другое дело, не ровня Зидану, другой уровень. Зидан просто ещё не созрел до тренерства, он наравне с игроками, сам ещё как футболист. Но он получил колоссальный опыт. Так что в будущем может стать топ тренером.
И этот опыть поможет ему в работе с Гранадой или Осасуной)))
vastudio
vastudio
сегодня в 12:59
Пусть теперь покажет лысый свою гениальность, как тренера, работая с середнячками. С какой-нибудь Осасуной)))) А то выехал на чужом багаже, не имея опыта.
eugen-han
eugen-han
сегодня в 12:58
хотят видеть - это одно,но хочет ли этого сам Лёв,-это уже другое;тренировать сборную много лет и тренировать клуб - это две большие разницы,где условия и оплата труда согласно формуле: время - деньги,и если в сборной он как свободный художник,то в клубе ему предложат привязаться к месту работы строго по регламенту внутреннего устава.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 12:13
Лев?
То что русскому(французу, алжирцу) хорошо, немцу
смерть. Не будет Йоахима Лева в Реале.
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 12:06
Зидан повторяет судьбу Энрике. Тот тоже пришел, два года пошумел, а потом сдулся, показав себя полным профаном и неумехой в понимании смены тактики и схемы игры по ходу матча, да и самоуверенность, переходящая в глупость сыграли свою роль в прошлогоднем фиаско Барсы. У Зидана еще хуже. На старом багаже и при помощи административного рессурса (подкупе всех и вся) два года успеха он принял за свое личное достижение и свою гениальность (конечно тут все постарались, и пресса и Перес и болельщики), но вот денежный поток стал усыхать, да и президента Ла Лиги ухватили за одно место, потому как этот беспредел всем надоел, и выяснилось, что король то голый!
bars64
bars64
сегодня в 12:01
Вряд ли у Реала это получится.
ЧЕ ГЕВАРA
ЧЕ ГЕВАРA
сегодня в 12:00
ПРИЧЁМ ЗЛЕСЬ ТРЕНЕР?????
Успешность и трофеи Реала всегда зависели от судьи а не от тренера или игрков!!!!
Предложили бы Новый контракт легенде Виктору Кашшаи!
И все было бы нормально.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:31
Ерунда это все.. И третья победа подряд спасла бы любого. Даже Ван Гала.
RedDevil88
RedDevil88 ответил Happyboy Barca
сегодня в 11:19
Happyboy Barca:
https://www.youtube.com/watch?v=2HJZ4kUMGlk этот запах должен понравится рону
мда,такое выкладывать как раз уровень школьников-басаглоров!
cska plus
cska plus
сегодня в 11:11
Да и хрен на этого переса, Зидан без работы не останется.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:10
Я думаю успех Реала зависит не от тренера а от игроков
starche
starche
сегодня в 11:02
Правильно, физрука пора гнать.
Killofwrath
Killofwrath ответил шацк
сегодня в 10:48
шацк:
Руки прочь от Зидана! Реал скоро все исправит и начнет как и прежде выигрывать все трофеи в которых участвует и все эти разговоры затухнут.
ну такого вообще никогда не было)
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 10:29
Неприкасаемых нет, тем более у Переса..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:28
Недавно взахлеб хвалили Зидана, а теперь плавят?))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:18
Время Зидана подходит к концу.
shur
shur
сегодня в 10:18
...ребятушки Перес прежде всего бизнесмен и наши посылы это всего лишь эмоции!!! Деньги,успех,слава,престиж,богатство,а потом уж футбол!!!
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 10:06
Год назад у кабинетных после 17-ти игр было 40 очков, из которых 8 или 9 подарили арбитры . Об этом был написан целый трактат и были приведены неопровержимые доказательства бессовестной судейской помощи. В этом году судьи как-то не спешат помогать сливочным девицам (возможно дыры в бюджете после купленных трофеев ещё не заштопаны) и мы видим, что реал имеет те же самые честно (или почти честно) заработанные 32 очка. То есть алжирский физрук здесь не причём - команда находится на своём привычном уровне и ежели Перес не начнёт снова вкладываться в арбитров, то сливочным картонкам не поможет ни Зидан, ни Лёв, на сам сатана...
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 10:03
Зидан топ, как обычно, выкидывают заслуженных людей.
KARE
KARE
сегодня в 09:49
Зря если согласится.Ему и дома весьма не плохо,а так может и не пойдёт дело.Тогда что ?
шацк
шацк
сегодня в 09:33
Руки прочь от Зидана! Реал скоро все исправит и начнет как и прежде выигрывать все трофеи в которых участвует и все эти разговоры затухнут.
амурец
амурец
сегодня в 09:14
Лев конечно тренер с огромным опытом, но впишится ли он в Реал?
Don trambon
Don trambon ответил Happyboy Barca
сегодня в 09:12
Happyboy Barca:
https://www.youtube.com/watch?v=2HJZ4kUMGlk этот запах должен понравится рону
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