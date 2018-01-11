«Реал» уже ведёт переговоры с Йоахимом Лёвом

В «Реале» хотят видеть главного тренера сборной Германии Йоахима Лева преемником Зинедина Зидана на посту наставника команды.

«Реал» уже ведет переговоры с Левом, и переговоры эти, как утверждается, проходят хорошо. В мадридском клубе уверены, что специалист после чемпионата мира примет предложение «сливочных».

Однако проблемой является то, что действующий контракт Лева со сборной Германии рассчитан до 2020 года, а это значит, что многое будет зависеть от того, согласится ли Немецкий футбольный союз отпустить наставника.

Если Лева заманить на «Сантьяго Бернабеу» не удастся, президент «Реала» Флорентино Перес сделает ставку на рулевого «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

При этом, по слухам, судьба Зидана предрешена. Якобы француза не спасет даже третья подряд победа в Лиге чемпионов. Дело в том, что Зидан подпортил свои отношения с Пересом несогласием с подписанием клубом голкипера «Атлетика» Кепы Ариссабалаги.