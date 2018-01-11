«Манчестер Юнайтед» держит на прицеле полузащитника «Андерлехта»

Согласно сообщениям из английских СМИ, «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение полузащитника «Андерлехта» Леандера Дендонкера.



Утверждается, что 22-летний футболист произвел впечатление на главного тренера манкунианцев Жозе Моуриньо, когда выступал за бельгийский клуб в Лиге Европы. Ориентировочная трансферная стоимость Леандера составляет 27 миллионов фунтов. Предполагается, что сделка может состояться в нынешнее трансферное окно.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит 35 млн фунтов за полузащитника ПСЖ Лукаса Моуру.