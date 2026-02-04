«Борнмут» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Астон Вилла», который состоится 7 февраля 2026 года.
«Борнмут»
«Борнмут» на данный момент является середняком АПЛ без больших амбиций, хотя в начале сезона команда шла гораздо выше. Коллектив занимает 12 место с 33 баллами и уступает «Ньюкасл Юнайтед» по разнице мячей. В домашней игре с «Астон Виллой» хозяевам точно будет непросто, однако другие клубы показали, что и у соперника из Бирмингема отбирать очки сейчас вполне реально, поэтому стоит ждать битвы.
31 января «Борнмут» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0), а 24 января оказался сильнее «Ливерпуля» (3:1).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» неплохо играет в сезоне, но пара обидных домашних поражений немного портят общую картину. Сейчас команда занимает третье место с 46 баллами и семь очков уступает лидеру, поэтому не имеет права терять баллы, если еще рассчитывает навязать борьбу «Арсеналу» и «Манчестер Сити». Потеря очков может не только привести к отставанию от двух конкурентов, но и приближению «Манчестер Юнайтед», который имеет на пять пунктов меньше.
1 февраля «Астон Вилла» проиграла на своем поле «Брентфорду» (0:1), а 29 января справилась в Лиге Европы с «Зальцбургом» (3:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Борнмут» – 2.75
- Ничья – 3.6
- Победит «Астон Вилла» – 2.45
Статистика
- «Борнмут» выиграл три из пяти последних встреч во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей «Астон Виллы» на выезде завершились ничейным результатом
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились победой «Астон Виллы»
Прогноз
Поставить на победу «Борнмута», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.75. Команда вновь почувствовала вкус побед, а «Астон Вилла» наоборот, потратила слишком много энергии и ресурсов. Прогнозируем победу хозяев.