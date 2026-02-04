«Борнмут» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770221978

вчера, 19:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Астон Вилла», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Борнмут»

«Борнмут» на данный момент является середняком АПЛ без больших амбиций, хотя в начале сезона команда шла гораздо выше. Коллектив занимает 12 место с 33 баллами и уступает «Ньюкасл Юнайтед» по разнице мячей. В домашней игре с «Астон Виллой» хозяевам точно будет непросто, однако другие клубы показали, что и у соперника из Бирмингема отбирать очки сейчас вполне реально, поэтому стоит ждать битвы.

31 января «Борнмут» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0), а 24 января оказался сильнее «Ливерпуля» (3:1).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» неплохо играет в сезоне, но пара обидных домашних поражений немного портят общую картину. Сейчас команда занимает третье место с 46 баллами и семь очков уступает лидеру, поэтому не имеет права терять баллы, если еще рассчитывает навязать борьбу «Арсеналу» и «Манчестер Сити». Потеря очков может не только привести к отставанию от двух конкурентов, но и приближению «Манчестер Юнайтед», который имеет на пять пунктов меньше.

1 февраля «Астон Вилла» проиграла на своем поле «Брентфорду» (0:1), а 29 января справилась в Лиге Европы с «Зальцбургом» (3:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Борнмут» – 2.75

Ничья – 3.6

Победит «Астон Вилла» – 2.45

Статистика

«Борнмут» выиграл три из пяти последних встреч во всех турнирах

Три из четырех последних матчей «Астон Виллы» на выезде завершились ничейным результатом

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились победой «Астон Виллы»

Прогноз

Поставить на победу «Борнмута», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.75. Команда вновь почувствовала вкус побед, а «Астон Вилла» наоборот, потратила слишком много энергии и ресурсов. Прогнозируем победу хозяев.