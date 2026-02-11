«Комо» выбил «Наполи» из Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии встречались «Наполи» и «Комо». Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти «Комо» победил 7:6.
Голом у «Наполи» отметился Вергара (46'). За гостей забил Батурина (39', пенальти).
В полуфинале «Комо» сыграет против «Интера».
Лукаку и Лоботка, типа лидеры - оба мимо в серии пенальти и Неаполь отцепляется от всех кубков в этом сезоне, включая и СериюА. Комо если честно там тоже делать нечего по игре сегодняшней
Лукаку и Лоботка, типа лидеры - оба мимо в серии пенальти и Неаполь отцепляется от всех кубков в этом сезоне, включая и СериюА. Комо если честно там тоже делать нечего по игре сегодняшней