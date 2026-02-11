Top.Mail.Ru
«Комо» выбил «Наполи» из Кубка Италии

сегодня, 01:15
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб КомоКомоЗакончился после серии пенальти

В матче 1/4 финала Кубка Италии встречались «Наполи» и «Комо». Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти «Комо» победил 7:6.

Голом у «Наполи» отметился Вергара (46'). За гостей забил Батурина (39', пенальти).

В полуфинале «Комо» сыграет против «Интера».

Источник: soccer.ru
Groboyd
Groboyd
сегодня в 13:24
Наполи единственый клуб, который мог выбить Интер из кубка. Путь к победе в турнире для нерадзури открыт.
Aquilotti
Aquilotti
сегодня в 13:06
Ожидаемо, Комо сейчас в порядке!
матос
матос
сегодня в 10:45
Комо с победой. Непростой полуфинал ожидает Интер против Комо. Летом Конте сбежит из Неаполя )))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:48
Комо с победой ! хорошо отыграли матч.
adekvat
adekvat
сегодня в 09:02
Фабрэгас молодец, хорошую команду сколотил
4fw2dkeeugtg
4fw2dkeeugtg
сегодня в 08:55
Наполи останется без титулов в этом сезоне.
vy6js6d5kfwv
vy6js6d5kfwv
сегодня в 08:53
Похоже Комо - скрытый фаворит Кубка.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:55
Ну что, для Комо этот успех стал историческим: команда, которая в последние годы боролась за возвращение в элиту итальянского футбола, впервые за долгое время вышла в полуфинал кубка и победа над Наполи одним из фаворитов турнира добавляет ценности этому достижению.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:30
Батурина хороший игрок. Клуб заранее готовит замену Паса))) Комо с победой!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:15
Наполи в этом сезоне похоже отдыхает)))
112910415
112910415
сегодня в 05:26
неаполитанцам нынче вообще радоваться нечему ...
ABir
ABir
сегодня в 03:47
Похоже неаполитанцам этот кубок просто не нужен
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:23, ред.
это было очень унылая унылость. казалось бы вроде бежали в атаку обе команды, но как-то топорно цепляясь друг за друга, лупили мимо 500 раз. но что самое огонь - Неаполь отыгрывается на первой минуте второго тайма, вот думаю ща борьба то попрет, ничьи быть не может, кубок. а они просто взяли и бросили играть. оба клуба. пасы поперек и назад вратарям, изредка вырежут дальную и в аут, потом пас вратарю потом аут потом замена, аут минуту кидают, восемь пасов поперек и пас вратарю, тот выбивает в аут, замена, штрафной, аут ну вы поняли. антифутбол во втором тайме. играли минут 10, остальное ауты и замены и подготовки к ним.
Лукаку и Лоботка, типа лидеры - оба мимо в серии пенальти и Неаполь отцепляется от всех кубков в этом сезоне, включая и СериюА. Комо если честно там тоже делать нечего по игре сегодняшней
