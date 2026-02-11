Top.Mail.Ru
Франк покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

вчера, 13:24

Пресс-служба футбольного клуба «Тоттенхэм» официально объявила об уходе главного тренера Томаса Франка с занимаемой должности. Это решение было принято советом директоров клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

«Результаты и показатели привели совет директоров к выводу о необходимости изменений на данном этапе сезона, — говорится в сообщении. — На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать ему всяческих успехов в будущем».

Томас Франк возглавлял «Тоттенхэм» с июня прошлого года, заключив контракт на три года. За это время команда провела 38 матчей, из которых 13 были выиграны, 15 проиграны и 10 завершены вничью.

Под руководством Франка «Тоттенхэм» смог напрямую квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2025/26, войдя в число восьми лучших команд по результатам общего этапа.

52-летний датский специалист ранее возглавлял английский «Брентфорд» с 2018 года, который он вывел в высший дивизион чемпионата Англии в 2021 году. В прошлом сезоне «Брентфорд» под его руководством занял 10-е место в премьер-лиге. С 2013 по 2016 год Франк работал с датским клубом «Брондбю».

На момент ухода Франка «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 29 очков после 26 туров. Команда находится всего в 5 очках от зоны вылета. Следующий матч «Тоттенхэм» проведет 22 февраля на своем поле против «Арсенала».

Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:06
Можно было и оставлять Постетоглу да он и ле взял
particular
particular
вчера в 20:17
Разочарование работодателей, - не лучшее наполнение реноме на будущее...
DXTK
DXTK
вчера в 20:16, ред.
Логичное решение......

В прошлом сезоне Постекоглу дали до конца дороботать и не зря взяли ЛЕ, может и Франку бы подфортило и он взял бы ЛЧ......но велик шанс сейчас покинуть АПЛ......

А так что как Я говорил что Тоттенхэм с Франком превратиться в условный Брентфорд, его бывшая команда борется без него за места в европе, шпоры за выживание....... очередное да еще домашнее поражение привило к логичному итогу.....осталось еще 12 туров.....и за это время есть большой шанс опуститься в зону вылета......так что отставка Франка оправданая, результаты в лиге превыше чем в ЛЧ, дальше 1/8 все равно не прошли бы,

Любитель кофе или чая, что он там пил в стаканчике с эмблемой Арсенала или может там был вискарь........но теперь и не узнаем........

PS Кто то говорит о возвращении Постекоглу, кто то видит новым кандидатом Иралоу........... Леви ушел......а результаты стали хуже и с первым кандидатом прошли мимо......можно будет Хау пригласить если его уволят вдруг из Ньюкасла.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:10
Да, трудно представить себе Деяна, где нибудь на Олд Траффорд, с его истериками и битьём лампочек...)))
pytcmm5vnrmh
pytcmm5vnrmh
вчера в 17:42
Тренерская работа это такая судьба
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:34
Спасибо Вам... Умеете поднять настроение)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:33
Это для них страшное дело))) они же изнеженные в европе... А тут Деян...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:29
Виктор Деян сейчас там где надо, ему в АПЛ сейчас не зачем
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:59
+1000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista
вчера в 16:48, ред.
Франк покинул Францию...теперь там евро)...
112910415
112910415
вчера в 16:41
жизнь-боль ...
Capral
Capral
вчера в 16:39
Яша.

А может лучше к Станковичу?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:32
На месте шпор присмотрелся бы к кандидатуре Абаскаля. Он бы заставил бегать ноунэймов и прыгать
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:14
А нового тренера нашли?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:04, ред.
да. у Тоттенхэма при каждом тренере после Почеттино мы видим всплеск, затухание и обвал.
может. все таки лучше вернуть Почеттино?
все эти моуриньо, нуну эшпириту санту, постекоглу и франк не смогли сделать так чтоб команда развивалась и даже эволюционировала после достаточно мощной работы Почеттино.
да,Жозе Моуриньо топ тренер, чемпионств и победы в ЛЧ мы помним.
но остальные трое спецы футбола скромных команд.
но такой футбол сложно масштабировать в гранде, каким считается и ТТХ.
отсюда провалы.
вина полностью на руководство клуба, что делает ставку на тренеров маленьких команд. таким был и Грэм Поттер, которого Боули пригласил в Челси.
qtv3hausq24v
qtv3hausq24v
вчера в 15:37
После игры просто эмоции, надо успокоиться
fd6w2wwtjr4g
fd6w2wwtjr4g
вчера в 15:36
Удивительно, но второй год подряд шпоры с разными тренерами имеют идентичные показатели: успешно идут в еврокубках и валятся в чемпионате.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:35
Крайний найден, игроки могут выдохнуть.
jnau44b9nw9w
jnau44b9nw9w
вчера в 15:34
Похоже опять в Чампионшип и оттуда возвращаться в АПЛ.
shlomo
shlomo
вчера в 15:34
Странно, что его раньше не уволили... хотя думаю, что ничего не изменится. Они еле состав набирают на матч, большая часть игроков в лазарете, включая лидеров.
В прошлом сезоне было тоже самое.... Им бы для начала медиков поменять и тренеров по физ подготовке.
g73pt59jpe5w
g73pt59jpe5w
вчера в 15:33
С Лигой Чемпионов подвезло, в чемпионате наоборот - все плохо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:30
А кого назначат интересно?
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:43
Выкупите у грЯзьпрома Серегу и будет вам счастье!))))
То бишь Шип по концу сезона)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:28, ред.
Это было предсказуемо. Да есть травмы у игроков, но с таким подбором игроков должны быть как минимум в первой десятке. А они, кроме как обыгрывать сити, ниче не умеют)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:01
убирают тренеров, которые вставят атакующий футбол.
Франк. Де Дзерби.
Хюттера убрали из Монако, и что, есть улучшения?!
Capral
Capral ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 14:01
Я не владею всей информацией о ТХ, поэтому затрудняюсь что-то ответить. Вчера я не увидел безнадежную команду. Возможно, где-то в чём-то организации игры не хватает... Но в общих чертах, мне команда понравилась- и тактически и физически смотрелась не плохо.
Groboyd
Groboyd
вчера в 13:59
А я говорил, Глазнера надо было брать.
lazzioll
lazzioll ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:56, ред.
я вообще не вижу разницы в игре ТТХ что при Моуриньо, что при греке австралийском, что сейчас. подбор исполнителей остется на высшем уровне для первой десятки. игра тоже нормальное. не могу хоть убей понять этих увольнений. ну возьмите Почетино назад и вылетите вместе с ним, потому что новому тренеру опять надо строить свою команду, а не выживать. доиграются так. календарь был сложноватый, три победы и уже в зоне еврокубков почти)) ну хозяева и владельцы как всегда далеки от футбола. им нужно лаве и кубки здесь и сейчас. если МЮ может миллионы на майках приносить и прсырать всем, то со шпорами все не так просто, а хозяин еще жаднее
Capral
Capral
вчера в 13:50, ред.
Вчера смотрел игру ТХ-НК. Не могу сказать, что всё, так безнадежно в игре ТХ. Конечно, проблемы с позиционной атакой и с позиционной обороной имеются. Но контратакующий футбол на приличном уровне. Достаточно вспомнить, как ярко и остро бороздил левую бровку Хави. Вообще, флангами очень хорошо играл ТХ. И даже в единоборствах не плохо смотрелись хозяева, особенно в центре поля, решительно вступали в борьбу, отбирали мяч и тут же организовывали свою контр игру. Но вот в защите провально, особенно в центре, а второй гол- это подтвердил.
Индивидуально очень понравился ТХ. Не знаю, от чего такие результаты, не видел всех матчей команды, но вчера понравились по многим игровым компонентам...
Гость
