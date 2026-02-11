Франк покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

1770805489

вчера, 13:24

Пресс-служба футбольного клуба «Тоттенхэм» официально объявила об уходе главного тренера с занимаемой должности. Это решение было принято советом директоров клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

«Результаты и показатели привели совет директоров к выводу о необходимости изменений на данном этапе сезона, — говорится в сообщении. — На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать ему всяческих успехов в будущем».

Томас Франк возглавлял «Тоттенхэм» с июня прошлого года, заключив контракт на три года. За это время команда провела 38 матчей, из которых 13 были выиграны, 15 проиграны и 10 завершены вничью.

Под руководством Франка «Тоттенхэм» смог напрямую квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2025/26, войдя в число восьми лучших команд по результатам общего этапа.

52-летний датский специалист ранее возглавлял английский «Брентфорд» с 2018 года, который он вывел в высший дивизион чемпионата Англии в 2021 году. В прошлом сезоне «Брентфорд» под его руководством занял 10-е место в премьер-лиге. С 2013 по 2016 год Франк работал с датским клубом «Брондбю».

На момент ухода Франка «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 29 очков после 26 туров. Команда находится всего в 5 очках от зоны вылета. Следующий матч «Тоттенхэм» проведет 22 февраля на своем поле против «Арсенала».