Франк покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

Пресс-служба футбольного клуба «Тоттенхэм» официально объявила об уходе главного тренера Томаса Франка с занимаемой должности. Это решение было принято советом директоров клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.
«Результаты и показатели привели совет директоров к выводу о необходимости изменений на данном этапе сезона, — говорится в сообщении. — На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать ему всяческих успехов в будущем».
Томас Франк возглавлял «Тоттенхэм» с июня прошлого года, заключив контракт на три года. За это время команда провела 38 матчей, из которых 13 были выиграны, 15 проиграны и 10 завершены вничью.
Под руководством Франка «Тоттенхэм» смог напрямую квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2025/26, войдя в число восьми лучших команд по результатам общего этапа.
52-летний датский специалист ранее возглавлял английский «Брентфорд» с 2018 года, который он вывел в высший дивизион чемпионата Англии в 2021 году. В прошлом сезоне «Брентфорд» под его руководством занял 10-е место в премьер-лиге. С 2013 по 2016 год Франк работал с датским клубом «Брондбю».
На момент ухода Франка «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 29 очков после 26 туров. Команда находится всего в 5 очках от зоны вылета. Следующий матч «Тоттенхэм» проведет 22 февраля на своем поле против «Арсенала».
Индивидуально очень понравился ТХ. Не знаю, от чего такие результаты, не видел всех матчей команды, но вчера понравились по многим игровым компонентам...
Индивидуально очень понравился ТХ. Не знаю, от чего такие результаты, не видел всех матчей команды, но вчера понравились по многим игровым компонентам...