Андрей Козлов сменил «Енисей» на «Оренбург»

Пресс-служба «Енисея» сообщает, что нападающий команды Андрей Козлов теперь продолжит карьеру в «Оренбурге».



«Нападающий Андрей Козлов принял решение продолжить карьеру в „Оренбурге“. Между ФК „Енисей“ и уральской командой заключено трансферное соглашение, в ближайшее время 28-летний футболист подпишет контракт со своей новой командой», - передает пресс-служба.



Напомним, что «Енисей» проведет зимние сборы в Турции.