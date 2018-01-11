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Неймар не попал в символическую сборную года УЕФА по версии болельщиков

сегодня, 14:15

На сайте УЕФА опубликована версия символической команды 2017 года, составленная на основе голосования болельщиков.

Отметим, что в ней не нашлось места самому дорогому футболисту планеты Неймару.

Голкипер: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
защитники: Дани Алвес (ПСЖ), Серхио Рамос («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Марсело («Реал»);
полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»);
нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Эден Азар («Челси»).

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 20:36
Расстановка у этой команды странноватая, пять игроков Реала это приятно, болелы все видят.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:59
Это же он с Айтекином вытащили барсу, в ответке с ПСЖ! Причем тут Месси?
Брулин
Брулин
сегодня в 19:41
Вокруг таких рейтингов всегда будут споры. Поберегите нервы.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 19:16
Место Неймара занял Мессе.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:47
Сборная как сборная. Игроки и лучше Неймара в неё не попали, только вот как всегда жадный гном по блату затесался.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 18:38
Пять игроков Реала, однако.
barc-f.
barc-f. ответил NAZAR 007
сегодня в 18:06
Жаль,что игроков Анжи нет,а то бы мы порадовались за дагестанцев.)
plusnindimon
plusnindimon
сегодня в 17:36
Ну Кейна вместо Азар, да и Салаха можно бы
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:25
Такая команда бы штамповала трофеи пачками.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:23

Ничё так сборная.
неброско
неброско
сегодня в 17:16
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 17:04
Народ делает выбор искренне и от души , а Неймар - понторез,
скандалист и и интриган, хоть талант, но оказался в пролете )
Kommunist88
Kommunist88 ответил Kavaro
сегодня в 16:49
Kavaro:
Это сборная УЕФА, а значит в приоритете должны быть такие турнири как ЛЧ или Евро, и прсутствие тут игроков ПСЖ, Сити или Челси просто смешно.
голосовали болельщики, им пофиг )0 и в принципе сложно их в этом обвинять))
Gigante Buono
Gigante Buono ответил Fits Fits
сегодня в 16:26
Fits Fits:
Тут не указано, какие именно болельщики голосовали... а надо бы... или выложить версии болельщиков всех стран УЕФА... Вот посмеялись бы...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 16:06
Вот тебе и вышел из тени Месси :)
starche
starche
сегодня в 15:45
Многовато маргариновых.
Fits Fits
Fits Fits
сегодня в 15:42
Тут не указано, какие именно болельщики голосовали...
а надо бы... или выложить версии болельщиков всех стран УЕФА...
Вот посмеялись бы...
eugen-han
eugen-han
сегодня в 15:40
если честно,то неймер в народе вообще не популярен,но его так рьяно раскручивают околофутбольные дельцы,что даже смешно становится,когда они недоумевают на сей счёт,потому что приходиться недоумевать над из недоумением.
cska.78
cska.78
сегодня в 15:29
Переживет, Дзюба тоже не попал!
yudin_duda
yudin_duda ответил The Frei
сегодня в 15:27
В дет.саде до сих пор считают, что в сборную из-за трофеев попадают?
Рукалицо...
Futbol Club Barcelona
Futbol Club Barcelona
сегодня в 15:26
Не плохая сборная.
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1
сегодня в 15:16
как же вы все тут не понимаете тут сказано по версии болельщиков , а не точно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:16
Выбор то был между ним и Азаром, видать англичан больше голосовало.
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL ответил Kavaro
сегодня в 15:12
Kavaro:
Это сборная УЕФА, а значит в приоритете должны быть такие турнири как ЛЧ или Евро, и прсутствие тут игроков ПСЖ, Сити или Челси просто смешно.
ну Алвес полсезона отыграл за Юве, по двум другим согласен
Kavaro
Kavaro
сегодня в 14:58
Буффон, Алвес, Рамос, Бонуччи, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Месси, Роналду, Мбаппе.
311
311 ответил RedDevil88
сегодня в 14:55
RedDevil88:
Рамос,Азар и Де Брюйне что здесь делают? не понятно...
Там выше написано, что они делают, болельщики выбрали!)
Kavaro
Kavaro
сегодня в 14:54
Это сборная УЕФА, а значит в приоритете должны быть такие турнири как ЛЧ или Евро, и прсутствие тут игроков ПСЖ, Сити или Челси просто смешно.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 14:44
Алвес?
амурец
амурец
сегодня в 14:41
Буффон и Месси тут для смеха?
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 14:40
Рамос,Азар и Де Брюйне что здесь делают? не понятно...
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