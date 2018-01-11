Неймар не попал в символическую сборную года УЕФА по версии болельщиков

На сайте УЕФА опубликована версия символической команды 2017 года, составленная на основе голосования болельщиков.
Отметим, что в ней не нашлось места самому дорогому футболисту планеты Неймару.
Голкипер: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
защитники: Дани Алвес (ПСЖ), Серхио Рамос («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Марсело («Реал»);
полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»);
нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Эден Азар («Челси»).
Ничё так сборная.
Ничё так сборная.
скандалист и и интриган, хоть талант, но оказался в пролете )
скандалист и и интриган, хоть талант, но оказался в пролете )
а надо бы... или выложить версии болельщиков всех стран УЕФА...
Вот посмеялись бы...
а надо бы... или выложить версии болельщиков всех стран УЕФА...
Вот посмеялись бы...
Рукалицо...
Рукалицо...