УЕФА составил символическую команду открытий Лиги чемпионов в 2017 году

УЕФА составил символическую сборную из игроков-открытий Лиги чемпионов в 2017 году:

Голкипер: Эдерсон («Манчестер Сити»);

защитники: Нельсон Семеду («Барселона»), Дэвинсон Санчес («Тоттенхэм»), Никлас Зюле («Бавария»), Киран Тирни («Селтик»);

полузащитники: Харри Уинкс («Тоттенхэм»), Талиска («Бешикташ»), Марко Асенсио («Реал»);

нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Димитри Оберлин («Базель»).

Напомним, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе этой осенью стал самым результативным игроком в истории турнира в возрасте до 19 лет.