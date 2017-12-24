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    Выбирайте центрального хавбека для символической сборной РФПЛ!
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УЕФА составил символическую команду открытий Лиги чемпионов в 2017 году

сегодня, 15:04

УЕФА составил символическую сборную из игроков-открытий Лиги чемпионов в 2017 году:

Голкипер: Эдерсон («Манчестер Сити»);
защитники: Нельсон Семеду («Барселона»), Дэвинсон Санчес («Тоттенхэм»), Никлас Зюле («Бавария»), Киран Тирни («Селтик»);
полузащитники: Харри Уинкс («Тоттенхэм»), Талиска («Бешикташ»), Марко Асенсио («Реал»);
нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Димитри Оберлин («Базель»).

Напомним, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе этой осенью стал самым результативным игроком в истории турнира в возрасте до 19 лет.

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Все комментарии
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин
сегодня в 17:39
а вообще символическая сборная закрытия это не спартак должен быть, а бенфика. Ибо не забить Акинфееву хотя бы один, это полный позор. Нужно расформировать португальский клуб, ибо такого позора не знала еще ни одна команда
Павел Аншуков
Павел Аншуков
сегодня в 17:38
я ещё раз убеждаюсь что этот сайт проспартаковский
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин
сегодня в 17:37
Игорян где？Первый сухарь за 11 лет, он что зря старался？
Александр Северный
Александр Северный ответил spartach091
сегодня в 17:22
spartach091:
зенгит где?
Со стыда сгорает от спартачей.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:13
Асенсио? Ахаха что это дно тут делает? 5 матчей 0голов, 0 голевых передач.
Павел Аншуков
Павел Аншуков ответил Байкал-38
сегодня в 17:05
Байкал-38:
Его во второй резервный состав включили!
ха прикололо
Павел Аншуков
Павел Аншуков ответил time out
сегодня в 17:04
time out:
Вратаря Спартака никто и не знает, а вот конского, прославленного выдающимся антирекордом, вся Европа знает и потешается. Да и в последнем дерби спартаковский ушел "сухим", а рекордсмен понес целую авоську.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 17:03
    Этого Мбаппе уже не знают, где подпиарнуть...)))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Павел Аншуков
    сегодня в 17:02
    Павел Аншуков:
    а где наш Васин, тоже покасячил
    Его во второй резервный состав включили!
    Павел Аншуков
    Павел Аншуков ответил Байкал-38
    сегодня в 16:58
    Байкал-38:
    УЕФА составил символическую сборную из игроков закрытий Лиги чемпионов в 2017 году: Голкипер: Селихов Александр («Спартак»); защитники: Ещенко Андрей («Спартак»), Таски Сердар («Спартак»), Боккетти Сальваторе («Спартак»), Джикия Георгий («Спартак»); полузащитники: Глушаков Денис («Спартак»), Зобнин Роман («Спартак»), Фернандо Мартинс («Спартак»); нападающие: Промес Куинси («Спартак»), Зе Луиш Жозе («Спартак»), Адриано Луис («Спартак»). Напомним, что команда «Спартак» этой осенью установила европейский "рекорд" российских клубов в истории турниров под эгидой УЕФА, самый результативный проигрыш (0:7)
    а где наш Васин, тоже покасячил
    ChsZ
    ChsZ
    сегодня в 16:57
    А символическую сборную позорников еще не составляли?
    Павел Аншуков
    Павел Аншуков ответил Alex-96
    сегодня в 16:56
    Alex-96:
    селихов и джикия оспорят первый номер в номинации "недоразумение года"
    согласен, после 0-7, надо УЕФА собрать анисборную ЛЧ
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 16:47
    УЕФА составил символическую сборную из игроков закрытий Лиги чемпионов в 2017 году:

    Голкипер: Селихов Александр («Спартак»);
    защитники: Ещенко Андрей («Спартак»), Таски Сердар («Спартак»), Боккетти Сальваторе («Спартак»), Джикия Георгий («Спартак»);
    полузащитники: Глушаков Денис («Спартак»), Зобнин Роман («Спартак»), Фернандо Мартинс («Спартак»);
    нападающие: Промес Куинси («Спартак»), Зе Луиш Жозе («Спартак»), Адриано Луис («Спартак»).

    Напомним, что команда «Спартак» этой осенью установила европейский "рекорд" российских клубов в истории турниров под эгидой УЕФА, самый результативный проигрыш (0:7)
    RIR68
    RIR68
    сегодня в 16:32
      spartach091
      spartach091 ответил Александр Северный
      сегодня в 16:22
      зенгит где?
      МКС
      МКС
      сегодня в 16:17
      Зенит на соккере усилием глоров уже выиграл чемпионат ЛЕ и ЛЧ
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      сегодня в 16:12
      Я согласен с УЕФА СОСТАВИВШИЕ ТАКУЮ СБОРНУЮ ИЗ ИГРОКОВ ОТКРЫТИЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2017 года
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 16:10
      Все в этой команде оказались вполне даже по делу! Особенно рад за Асенсио. Этот парень реально прибавил в уходящем 2017 году)
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 15:56
      Рылы так хотели в ЛЧ, мало им было 1:18 :)
      denmig
      denmig
      сегодня в 15:56
      Весь Базель надо было выставлять! Кому вообще интересен мбаппе!?
      Apsny
      Apsny
      сегодня в 15:55
      Семеду только за весну.
      Alex-96
      Alex-96
      сегодня в 15:53
      селихов и джикия оспорят первый номер в номинации "недоразумение года"
      Александр Северный
      Александр Северный
      сегодня в 15:53
      Если составят антисборную ЛЧ-2017, то там будет весь спартак.
      борька
      борька
      сегодня в 15:50
      Этих сборников собрать и дать им шанс для подтверждения своего статуса, сыграть матч со сборной России!
      cevin cigan
      cevin cigan
      сегодня в 15:46
      Спартак проклятее Игорька!!!
      Cules2013
      Cules2013
      сегодня в 15:38
      Оберлин - интересный игрок, как раз для условного ЦСКА, из "Базеля" между прочим.
      time out
      time out ответил Ты знаешь мое имя
      сегодня в 15:36
      Ты знаешь мое имя:
      Я бы Плюшевого вратаря из спартака поставил вместо Эдерсона, такого кадра Европа не видела.
      Вратаря Спартака никто и не знает, а вот конского, прославленного выдающимся антирекордом, вся Европа знает и потешается.
      Да и в последнем дерби спартаковский ушел "сухим", а рекордсмен понес целую авоську.
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 15:32
      и тренер агент 007 карера
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 15:32
      В Европе открыли такую команду как Спартак после 0-7!!!!
      Ты знаешь мое имя
      Ты знаешь мое имя
      сегодня в 15:18
      Я бы Плюшевого вратаря из спартака поставил вместо Эдерсона, такого кадра Европа не видела.
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