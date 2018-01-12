Каладзе, Киву и другие звезды прошлого примут участие в «Зимнем Кубке»

С 12 по 14 января в Тбилиси состоится международный футбольный турнир имени Давида Петриашвили — «Зимний Кубок». В соревновании примут участие 16 грузинских клубов из Национальной Лиги 1 и 2, а также шесть сборных, составленных из именитых футболистов прошлого.

В турнире будут участвовать ветераны из Испании, Италии, Турции, Украины и Грузии. УЕФА также организовала свою команду, составленную из сотрудников организации.

Сборную Грузии представят звезды прошлых лет: Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Александр Иашвили, Георгий Деметрадзе, Давид Муджири.

В составе испанцев сыграют Хоан Капдевила, Маркос Сенна, Хосе Амависка, Висенте Энгонга и другие ветераны испанского футбола.

В турнире также примут участие Никола Аморузо, Массимо Агостини, Алессандро Бьянки, Патрик Мюллер, Кристиан Киву, Деян Станкович, Миленко Ачимович.

Шесть сборных будут разбиты на две группы по три команды в каждой. В полуфинал выйдут по две команды из каждой группы. Все матчи сборных, включая полуфиналы и финал, состоятся 14 января.

Напомним, что Каладзе после завершения футбольной карьеры стал активным политическим деятелем.