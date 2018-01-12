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Агент Смолова: «Не могу поверить, что по Федору нет предложений из АПЛ»

сегодня, 17:58

Марк Маккей, представитель нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, в интервью английским СМИ посетовал на то, что в это трансферное окно еще ни один клуб АПЛ не сделал по футболисту официального предложения. 

«Не могу поверить, что ни один клуб из АПЛ не сделал предложения по Федору этой зимой. Мы привели Пайета в „Вест Хэм“, когда о нем никто толком и не слышал. В итоге он стал открытием, и Смолов вполне мог бы повторить его путь, он добился бы большого успеха в Англии.

Этот нападающий уже успел себя зарекомендовать на хорошем уровне, его класс можно понять по двум голам в ворота сборной Испании, где в защите играют Рамос и Пике, а на воротах стоит Де Хеа».

По данным источника, в ноябре «Вест Хэм» предложил за Смолова 11 млн фунтов, и больше официальных обращений по игроку не было.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 20:37
Сапагов тоже мечтал всю жизнь в Ювентус.))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 20:35
А должны были?)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:55
Марк Маккей:-"Этот нападающий уже успел себя зарекомендовать на хорошем уровне, его класс можно понять по двум голам в ворота сборной Испании, где в защите играют Рамос и Пике, а на воротах стоит Де Хеа".
Сразу вспоминается сашка панов, который в отличии от Смолова, забивал не в товарищеском матче, а в отборе действующим чемпионам мира французам тоже два мяча самому Бартезу положил и наши тогда победили на выезде 3:2!!! И как после этого панов показывал свой класс в Европе, точнее по сути закончил карьеру!!!
Ver
Ver
сегодня в 19:51
Не найдёт Маккей Смолову команду в АПЛ, отлупит Федя Марка...скажет, зря я что ли английский учил...
Брулин
Брулин
сегодня в 19:36
Наверное, от Нобеля предложений ждет.
Или предложения Почтой России направили просто, к 50-летию Смолова дойдут.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:36
НЕ ОТПУСТЯТ!
Брулин
Брулин
сегодня в 19:36
хахахах
Фата лист
Фата лист ответил Великолепный
сегодня в 18:55
В самом деле странно, в прессе столько шума вокруг Смолова, а агент ничего не знает...
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 18:26
Видать все переходы Зенит заколдовал, теперь Фёдору одна дорога, только в Зенит))))
Kerri
Kerri
сегодня в 18:26
Надо было раньше соглашаться, а теперь поезд ушел!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 18:18
Агент Смолова Марк Маккей в шоке от того, что нет предложений из АПЛ, а мы то в каком шоке!))
Igorello97
Igorello97
сегодня в 18:16
Надеемся, что поступят предложения из АПЛ.
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 18:09
пусть в хадерсфилд или вулверхептон переходит.
а еще лучше в халл
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