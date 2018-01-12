Агент Смолова: «Не могу поверить, что по Федору нет предложений из АПЛ»

Марк Маккей, представитель нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, в интервью английским СМИ посетовал на то, что в это трансферное окно еще ни один клуб АПЛ не сделал по футболисту официального предложения.
«Не могу поверить, что ни один клуб из АПЛ не сделал предложения по Федору этой зимой. Мы привели Пайета в „Вест Хэм“, когда о нем никто толком и не слышал. В итоге он стал открытием, и Смолов вполне мог бы повторить его путь, он добился бы большого успеха в Англии.
Этот нападающий уже успел себя зарекомендовать на хорошем уровне, его класс можно понять по двум голам в ворота сборной Испании, где в защите играют Рамос и Пике, а на воротах стоит Де Хеа».
По данным источника, в ноябре «Вест Хэм» предложил за Смолова 11 млн фунтов, и больше официальных обращений по игроку не было.
Сразу вспоминается сашка панов, который в отличии от Смолова, забивал не в товарищеском матче, а в отборе действующим чемпионам мира французам тоже два мяча самому Бартезу положил и наши тогда победили на выезде 3:2!!! И как после этого панов показывал свой класс в Европе, точнее по сути закончил карьеру!!!
Сразу вспоминается сашка панов, который в отличии от Смолова, забивал не в товарищеском матче, а в отборе действующим чемпионам мира французам тоже два мяча самому Бартезу положил и наши тогда победили на выезде 3:2!!! И как после этого панов показывал свой класс в Европе, точнее по сути закончил карьеру!!!
Или предложения Почтой России направили просто, к 50-летию Смолова дойдут.
Или предложения Почтой России направили просто, к 50-летию Смолова дойдут.
а еще лучше в халл
а еще лучше в халл