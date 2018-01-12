Агент Смолова: «Не могу поверить, что по Федору нет предложений из АПЛ»

Марк Маккей, представитель нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, в интервью английским СМИ посетовал на то, что в это трансферное окно еще ни один клуб АПЛ не сделал по футболисту официального предложения.

«Не могу поверить, что ни один клуб из АПЛ не сделал предложения по Федору этой зимой. Мы привели Пайета в „Вест Хэм“, когда о нем никто толком и не слышал. В итоге он стал открытием, и Смолов вполне мог бы повторить его путь, он добился бы большого успеха в Англии.

Этот нападающий уже успел себя зарекомендовать на хорошем уровне, его класс можно понять по двум голам в ворота сборной Испании, где в защите играют Рамос и Пике, а на воротах стоит Де Хеа».

По данным источника, в ноябре «Вест Хэм» предложил за Смолова 11 млн фунтов, и больше официальных обращений по игроку не было.