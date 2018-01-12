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«Манчестер Сити» готов отказаться от идеи покупки Санчеса зимой

сегодня, 20:42

«Манчестер Сити» готов выключиться из борьбы за нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса

Лондонцы хотят получить за игрока 35 млн фунтов. Еще 5 млн хочет агент Санчеса. В сумме покупка может обойтись «горожанам» в 40 млн фунтов, а это вдвое больше той суммы, которую они готовы платить. «Сити» не собирается отдавать такие деньги за игрока, которого летом можно получить бесплатно, поскольку его контракт с «Арсеналом» истекает. В манкунианском клубе понимают, что если ждать до лета, то есть риск упустить Санчеса, но даже этот факт не заставит их платить 40 млн фунтов.

Кроме того, «Манчестер Сити» срочно искал форварда, поскольку опасался серьезной травмы Габриэля Жезуса, но теперь стало известно, что футболист должен вернуться через две-три недели.

Сам Санчес хочет продолжить карьеру в стане «горожан». В текущем сезоне он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах во всех турнира.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 20:56
Санчес с агентом-то зачем мутят. Соглашайтесь на свои 250 и организуйте переход. Зачем сейчас портить всю атмосферу?
311
311
сегодня в 20:53
Шейхи отстегивают за защитников по 50 млн, а тут на Санчеса зажали. Надеюсь, подсуетится какой-нибудь клуб и уведет чилийца или Санчес переподпишет контракт с гуннерами! Жадность должна быть наказана!)
Apsny
Apsny
сегодня в 20:52
Дисбаланс создаст он.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 20:51
Все так логично.
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