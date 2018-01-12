«Манчестер Сити» готов отказаться от идеи покупки Санчеса зимой

«Манчестер Сити» готов выключиться из борьбы за нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Лондонцы хотят получить за игрока 35 млн фунтов. Еще 5 млн хочет агент Санчеса. В сумме покупка может обойтись «горожанам» в 40 млн фунтов, а это вдвое больше той суммы, которую они готовы платить. «Сити» не собирается отдавать такие деньги за игрока, которого летом можно получить бесплатно, поскольку его контракт с «Арсеналом» истекает. В манкунианском клубе понимают, что если ждать до лета, то есть риск упустить Санчеса, но даже этот факт не заставит их платить 40 млн фунтов.

Кроме того, «Манчестер Сити» срочно искал форварда, поскольку опасался серьезной травмы Габриэля Жезуса, но теперь стало известно, что футболист должен вернуться через две-три недели.

Сам Санчес хочет продолжить карьеру в стане «горожан». В текущем сезоне он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах во всех турнира.