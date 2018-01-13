Венгер: «Похоже, Санчес не будет продлевать контракт, но мы ведём переговоры с Озилом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что нападающий Алексис Санчес, скорее всего, не станет подписывать новый контракт с лондонским клубом:

«Похоже, что Санчес не будет продлевать контракт. Но мы хотим сохранить Джека [Уилшира] и, если будет такая возможность, Озила. Тогда нам будет проще перестраивать команду, нежели её покинут сразу трое.

Сейчас у нас идут активные переговоры с Озилом, существует вероятность, что он останется».

Отметим, ещё вчера Венгер говорил, что вопрос с Санчесом пока не решён, но чилиец должен остаться в команде до конца сезона.