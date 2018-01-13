Защитник «Наполи» может продолжить карьеру в Бундеслиге

Исходя из утверждений СМИ, защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в Бундеслиге.



Сообщается, что 26-летний футболист в ближайшее время может переехать в Германию. Руководство неаполитанского клуба более не рассчитывает на игрока, поэтому подыскивает подходящее место для серба. Сам Никола уже отверг несколько предложений из Италии и Испании, однако может согласиться на переход в немецкий чемпионат, к которому испытывает симпатию. В этом сезоне Максимович лишь 4 раза вышел на поле в составе «Наполи».



Напомним, что Никола Максимович в 2016 году переехал из Турина в Неаполь.