Глава FARE: «Самый большой клуб России терпит и поощряет расистские высказывания»

Исполнительный директор организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Пиара Поуар прокомментировал скандальный пост в «твиттере» «Спартака» авторства защитника Георгия Джикии - футболист назвал легионеров «красно-белых» Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками», чем спровоцировал обвинения команды в расизме:

«Расизм – одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается Россия в год проведения чемпионата мира. Такие случаи демонстрируют, как в этой стране относятся к национальным меньшинствам.

Самый большой клуб России терпит и поощряет такие высказывания - это неправильно.

Недавно „Спартак“ был наказан за исламофобские кричалки болельщиков, но, судя по всему, игроки и руководство клуба ничего не поняли».