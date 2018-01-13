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Глава FARE: «Самый большой клуб России терпит и поощряет расистские высказывания»

сегодня, 19:00

Исполнительный директор организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Пиара Поуар прокомментировал скандальный пост в «твиттере» «Спартака» авторства защитника Георгия Джикии - футболист назвал легионеров «красно-белых» Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками», чем спровоцировал обвинения команды в расизме:

«Расизм – одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается Россия в год проведения чемпионата мира. Такие случаи демонстрируют, как в этой стране относятся к национальным меньшинствам.

Самый большой клуб России терпит и поощряет такие высказывания - это неправильно.

Недавно „Спартак“ был наказан за исламофобские кричалки болельщиков, но, судя по всему, игроки и руководство клуба ничего не поняли».

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Все комментарии
clop
clop ответил PROMES
сегодня в 21:01
PROMES:
Ты вообще понял о чём я написал,почему людей разделяешь по национальному признаку?
Что-то ты задаешь дофига вопросов. По какому признаку хочу, по такому и разделяю. Но я вижу, что ты сам русский только по паспорту, то есть, русский - как прилагательное, если до тебя не доходит. Тогда употребляй слово "россиянин" - так будет понятнее. Не вижу смысла продолжать спор.
SHMEL
SHMEL ответил Крейсер
сегодня в 20:59
Крейсер:
Ты "...или крестик сними, или трусы одень". Что-то я не видел, как ты коней одёргиваешь на счёт "всеобщего братства". Кстати, знаешь почему уже двое суток, как кони полюбили чёрных, которых они до этого несколько недель склоняли? Объясняю. На просмотр в ЦСКА приехал ну очень загорелый француз (какой-то Сиси Писи). Теперь они молчат. Теперь они за FARE и прочую бурду.
Ты уж позволь мне ходить как мне хочется и с крестом и без исподнего.Никогда не был расистом,ведь у нас играли такие зубры как Ваня ,носорог и Мусеныш.
Напомню,что твит был от Джикии если ты чего запамятовал...
Ну а пищевик всегда был лидером по поставкам шоколадных парней на картофельные поля РФПЛ.Троллинг сего факта не возбраняется.
Удачи.
ivany4
ivany4
сегодня в 20:59
Исполнительному директору организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Пиаре Поуару надо срочно познакомиться с жизнью в России, и понятию расизма в нашей стране!!!

RDeanW
RDeanW ответил nikolah
сегодня в 20:54
nikolah:
молло даже не играл лол,когда у вас Де зеув 3 годика продержался
а он и не играть к вам приезжал, а соответствующую атмосферу в раздевалке поддерживать)
spartach n1
spartach n1
сегодня в 20:54
cska.78
cska.78 ответил FROLL 001
сегодня в 20:51
FROLL 001:
Спартача N не хватает в этой группе, главных минусовщиков.
Теперь все нормально, он добавился :)
artsinalex
artsinalex
сегодня в 20:51
Большинство футболистов-негров говорят что в России не сталкивались с расизмом. Да и пост Джикии несет явно дружелюбный характер и не связан с оскорблениями. Это все равно, что про других своих друзей напишет "толстячки".
В итоге из одного поста, совсем не очевидного, делают вывод о всей стране!!!
Это говорит о предвзятости. А тех, кто после этого наезжают на Спартак или Зенит, считаю просто глупыми людьми. Не видеть очевидного заказа от наглосаксов могут только тупорылые.
Еще скажите, что Всемирный фонд дикой природы действительно обеспокоен Северным потоком - 2. Или как до этого Гринпис был обеспокоен разработками России в Арктике.
PROMES
PROMES ответил clop
сегодня в 20:48
clop:
Не слежу за сборной с 2016, поэтому только от тебя узнал, что Джикия входит в ее состав. Это, конечно, еще одна ошибка руководства сборной - пригласить Джикия. Но дело совсем не в этом. Я понимаю твою неуклюжую попытку прикрыть спартак, но у тебя получается, что грузин назвал негров шоколадками, а виноваты опять русские.
Ты вообще понял о чём я написал,почему людей разделяешь по национальному признаку?
морозз
морозз
сегодня в 20:44
Говорят про Джикию и Спартак а стыдно почему то за Зенит!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 20:41
Расизм процветает только в тех командах, где нет негров. Это возмутительно и, в конце концов, подозрительно лазурно!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 20:39
artsinalex
artsinalex
сегодня в 20:38
Это из той же серии, что и Всемирный фонд дикой природы против Северного потока - 2!!!
Фаре такая же независимая организация, и получает доход от независимого Госдепа!!!
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 20:38
Неужели кто то ещё читает хрюшачий твиттер.
nikolah
nikolah ответил Saang
сегодня в 20:35
Saang:
Я скорее за Карреру лично чем за наше КБ - собрать то что оставил Аленичев в пристойную команду это подвиг.
ну и зря))
Аленичев вам Фернандо с Зобой привёз,1 сезон точно был на его багаже,Каррера добавил только эмоций))
сейчас сезон чисто Карреры
clop
clop ответил PROMES
сегодня в 20:35
PROMES:
причём тут грузин,он выступает за сборную РОССИИ или в мире по другому называют людей другой национальности которые проживают в нашей стране,для всех они РУССКИЕ!!!
Не слежу за сборной с 2016, поэтому только от тебя узнал, что Джикия входит в ее состав. Это, конечно, еще одна ошибка руководства сборной - пригласить Джикия. Но дело совсем не в этом. Я понимаю твою неуклюжую попытку прикрыть спартак, но у тебя получается, что грузин назвал негров шоколадками, а виноваты опять русские.
Saang
Saang ответил nikolah
сегодня в 20:33
nikolah:
как твоей душе угодно тарасовский друг ))
Я скорее за Карреру лично чем за наше КБ - собрать то что оставил Аленичев в пристойную команду это подвиг.
Кошк 47
Кошк 47
сегодня в 20:33
Расизьм не пройдеть!
nikolah
nikolah ответил Saang
сегодня в 20:32
Saang:
Можно я ничего не буду отвечать потому что если напишу хоть слово то меня от хохота разорвет?
как твоей душе угодно тарасовский друг ))
Крейсер
Крейсер ответил SHMEL
сегодня в 20:31
SHMEL:
Ну типа все люди братья и тд и тп и горцы не должны мавров троллить...
Ты "...или крестик сними, или трусы одень".
Что-то я не видел, как ты коней одёргиваешь на счёт "всеобщего братства".
Кстати, знаешь почему уже двое суток, как кони полюбили чёрных, которых они до этого несколько недель склоняли? Объясняю. На просмотр в ЦСКА приехал ну очень загорелый француз (какой-то Сиси Писи). Теперь они молчат. Теперь они за FARE и прочую бурду.
Saang
Saang ответил nikolah
сегодня в 20:31
nikolah:
не не,не путай ) все нормальные,вот Тигиев рассказывал,что аж прятался в туалете от ваших негриков
Можно я ничего не буду отвечать потому что если напишу хоть слово то меня от хохота разорвет?
cska.78
cska.78 ответил FROLL 001
сегодня в 20:31
FROLL 001:
И их болельщики! https://www.youtube.com/watch?v=uvBcNUqfH3I
Спасибо, посмеялся :)
FROLL 001
FROLL 001 ответил cska.78
сегодня в 20:30
cska.78:
Народнее не придумаешь :)
И их болельщики!
Faustello
Faustello
сегодня в 20:29
Вот вам типичный расизм по америкосовски - в команде сплошные ниггеры, а Джикия их бедных обижает )))
nikolah
nikolah ответил Saang
сегодня в 20:29
Saang:
Не знал что Паредес, Дзюба и Ко-ко-корин играют в Спартаке...
не не,не путай )
все нормальные,вот Тигиев рассказывал,что аж прятался в туалете от ваших негриков
Kuprin
Kuprin ответил cska.78
сегодня в 20:28
cska.78:
Народнее не придумаешь :)
ты на его аву посмотри)) спартачи против)
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 20:27
хач назвал негров шоколадками, вполне обычная ситуация для многокультурной и национальной страны, а у запада опять истерия))
nikolah
nikolah ответил RDeanW
сегодня в 20:27
RDeanW:
молло привет)
молло даже не играл лол,когда у вас Де зеув 3 годика продержался
Saang
Saang ответил nikolah
сегодня в 20:26
nikolah:
вот не надо стрелки метать,это к спартаку) и то и другое))
Не знал что Паредес, Дзюба и Ко-ко-корин играют в Спартаке...
nikolah
nikolah ответил Saang
сегодня в 20:25
Saang:
Зато Зенит относится к другим меньшинствам. ...
вот не надо стрелки метать,это к спартаку) и то и другое))
PROMES
PROMES ответил clop
сегодня в 20:25
clop:
Вот к чему ты приплел сюда русских?! Грузин назвал негров шоколадками. Англичане подлили масла в огонь. И причем здесь русские? Я бы попросил не впутывать нас в этот иностранный скандальчик :)
причём тут грузин,он выступает за сборную РОССИИ или в мире по другому называют людей другой национальности которые проживают в нашей стране,для всех они РУССКИЕ!!!
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