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Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
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Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Месси советует руководству «Барселоны» приобрести Одриосолу

сегодня, 11:26

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, по слухам, хотел бы видеть в команде защитника «Реала Сосьедад» Альваро Одриосолу.

Аргентинец считает, что Серхи Роберто уместнее выпускать на поле в полузащите, потому советует боссам «Барсы» присмотреться к 22-летнему Одриосоле, который смог бы закрыть собой проблему на правом фланге обороны.

Стоит отметить, что в борьбе за Одриосолу «Барселоне» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Реала».

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:53
ALBA BARCELONA 21:
Раз сам Месси советует и говорит для чего,значит по делу. Очень интересно,когда тут некоторые стараются обратное доказывать. Это как не грамотный учит академика по математике,как решить сложное уравнение с интегралами. Месси мог бы стать сильным тренером или помошником тренера с красноречием.Часто все решают те,кто в тени остаются и им нужны торпеды с языком,если у самих нет такого таланта языка,,даже пусть тупые но исполняют указания
Какой-то бред у тебя написан. Ты случаем не чиновник?
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
сегодня в 19:06
Великий Князь:
Царь на то и царь, что никому не должен ничего доказывать.
слабенько княгинь слабенько...., за жменьку на шпагу ляжешь....))
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:01
Что Меська замучался пешком ходить,толи ещё будет ой,ой,ой.
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 13:52
Молодец. Это он в точку попал.
Cektor
Cektor
сегодня в 13:40
справа есть Видаль, Серхи роберто и Семедо ..
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1 ответил Apsny
сегодня в 12:31
Apsny:
А вот оно че, ну ясно из какого ты племени выходец).
из какого же проясни мужик ато вот мне не совсем понятно ?
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1 ответил Apsny
сегодня в 12:30
Apsny:
Португалец теряет свою позицию, Гомешу дают шанс играть чтоб тот как-то себя показал на случай продажи, в последнем матче Гомеш был довольно-таки неплох.
но всё же , согласись Семеду это реальный защ получше обороняется чем роберто а роберто вместо дембеле мог бы заиграть выше в правого полузаща , самый странный трансфер барсы на мой взгляд вот чесно скажу , так это покупка дембеля он вообще не подходит по стилю игры барсе
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил Apsny
сегодня в 12:30
Apsny:
На твоем корабле в Сочи, с сейфом полным бабла.
Я в Каалининграде живу, у меня нет корабля, и тем более сейфа, я в коммуналке с мамкой живу и работаю на свиноферме уборщиком
Apsny
Apsny ответил Ислом Хамраев 1
сегодня в 12:27
Ислом Хамраев 1:
Вальверде не всем дает шансов , очень обидно за любимую команду что иногда они вот так тупят , и не дают шансов всем мунир Сандро были бы усилением и щас
А вот оно че, ну ясно из какого ты племени выходец).
Apsny
Apsny ответил кукарекающий барсук
сегодня в 12:26
кукарекающий барсук:
Семеду плавает? Где??? Неужели в Черном море под Сухумом?
На твоем корабле в Сочи, с сейфом полным бабла.
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1
сегодня в 12:26
Вальверде не всем дает шансов , очень обидно за любимую команду что иногда они вот так тупят , и не дают шансов всем мунир Сандро были бы усилением и щас
Apsny
Apsny ответил Ислом Хамраев 1
сегодня в 12:25
Ислом Хамраев 1:
ты что такое говоришь месси ? Семеду и Роберто ничем не хуже зря чтоли покупали Семеду по мне португалец цепко держит оборону , это из-за роберто когда он в защите ,проходной двор жаль что Вальверде выводит роберто а не семеду на правого латераля , и не дают шансов денису , 14ок Вальверде выпускает тупого Гомеша бесполезного и бездарного игрока неужели не поймет что из-за тупости Энрике выпускать Гомеша в состав часто ,может дорого обойтись как например в первом матче против ПСЖ 4-0 ) будь моя воля я бы усадил Гомеша и продал его вместо Турана и дал бы ему шанс а Дениса бы наигрывал потому что он заслуживает этого он старается и забил хотябы голы тоже самое и про Алькасера по чаще бы его выпускал вместо суареса луиса
Португалец теряет свою позицию, Гомешу дают шанс играть чтоб тот как-то себя показал на случай продажи, в последнем матче Гомеш был довольно-таки неплох.
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1
сегодня в 12:22
ты что такое говоришь месси ?
Семеду и Роберто ничем не хуже зря чтоли покупали Семеду по мне португалец цепко держит оборону , это из-за роберто когда он в защите ,проходной двор жаль что Вальверде выводит роберто а не семеду на правого латераля , и не дают шансов денису , 14ок Вальверде выпускает тупого Гомеша бесполезного и бездарного игрока неужели не поймет что из-за тупости Энрике выпускать Гомеша в состав часто ,может дорого обойтись как например в первом матче против ПСЖ 4-0 ) будь моя воля я бы усадил Гомеша и продал его вместо Турана и дал бы ему шанс а Дениса бы наигрывал потому что он заслуживает этого он старается и забил хотябы голы тоже самое и про Алькасера по чаще бы его выпускал вместо суареса луиса
Великий Князь
Великий Князь ответил кукарекающий барсук
сегодня в 12:20
кукарекающий барсук:
Правильно, потому что Жменя это я))))))))))))
Самозванец)
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил Великий Князь
сегодня в 12:19
Великий Князь:
Царь на то и царь, что никому не должен ничего доказывать.
Правильно, потому что Жменя это я))))))))))))
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил Apsny
сегодня в 12:18
Apsny:
Семеду плавает, Видаль уходит, а Одриосола скорее всего станет основным в случае его приобретения, причем он не приезжий так скажем.
Семеду плавает? Где??? Неужели в Черном море под Сухумом?
Великий Князь
Великий Князь ответил кукарекающий барсук
сегодня в 12:18
кукарекающий барсук:
Докажи плиз, выйди со Жмени.
Царь на то и царь, что никому не должен ничего доказывать.
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил Великий Князь
сегодня в 12:16
Великий Князь:
Если бы ты обладал памятью хотя бы не намного больше, чем у карася, ты бы помнил, что я и жменька один и тот же человек. Как же мне ещё писать то?
Докажи плиз, выйди со Жмени.
Великий Князь
Великий Князь ответил BARCDJIN
сегодня в 12:12
BARCDJIN:
как то тупенько в стиле жменьки ты пишешь..))
    Apsny
    Apsny ответил barcelonistas
    сегодня в 12:05
    barcelonistas:
    Справа Семеду и Видаль, куда еще. Даже если Видаль на выход, Роберто прекрасно подойдет для ротации.
    Семеду плавает, Видаль уходит, а Одриосола скорее всего станет основным в случае его приобретения, причем он не приезжий так скажем.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 12:04
    Месси в отличат от мадридского балабола с 5 ЗМ разбирается в футболе.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Великий Князь
    сегодня в 12:03
    Великий Князь:
    А Месси советует лишь один раз. Потом ложка в рот и ещё плюс пол миллиарда к контракту. Аха-ха)
      BARCDJIN
      BARCDJIN
      сегодня в 12:02
      Ну лучший нап на планете знает толк в защитниках..))
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 11:47
      Раз сам Месси советует и говорит для чего,значит по делу.
      Очень интересно,когда тут некоторые стараются обратное доказывать.
      Это как не грамотный учит академика по математике,как решить сложное уравнение с интегралами.
      Месси мог бы стать сильным тренером или помошником тренера с красноречием.Часто все решают те,кто в тени остаются и им нужны торпеды с языком,если у самих нет такого таланта языка,,даже пусть тупые но исполняют указания
      Mamaev
      Mamaev
      сегодня в 11:30
      Так себе заголовок. Вместо "советует" надо "требует"
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca ответил barcelonistas
      сегодня в 11:29
      barcelonistas:
      Справа Семеду и Видаль, куда еще. Даже если Видаль на выход, Роберто прекрасно подойдет для ротации.
      видаль покинет команду
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 11:29
      А Месси советует лишь один раз. Потом ложка в рот и ещё плюс пол миллиарда к контракту. Аха-ха)
      barcelonistas
      barcelonistas
      сегодня в 11:28
      Справа Семеду и Видаль, куда еще. Даже если Видаль на выход, Роберто прекрасно подойдет для ротации.
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