Месси советует руководству «Барселоны» приобрести Одриосолу

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, по слухам, хотел бы видеть в команде защитника «Реала Сосьедад» Альваро Одриосолу.
Аргентинец считает, что Серхи Роберто уместнее выпускать на поле в полузащите, потому советует боссам «Барсы» присмотреться к 22-летнему Одриосоле, который смог бы закрыть собой проблему на правом фланге обороны.
Стоит отметить, что в борьбе за Одриосолу «Барселоне» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Реала».
Очень интересно,когда тут некоторые стараются обратное доказывать.
Это как не грамотный учит академика по математике,как решить сложное уравнение с интегралами.
Месси мог бы стать сильным тренером или помошником тренера с красноречием.Часто все решают те,кто в тени остаются и им нужны торпеды с языком,если у самих нет такого таланта языка,,даже пусть тупые но исполняют указания
Очень интересно,когда тут некоторые стараются обратное доказывать.
Это как не грамотный учит академика по математике,как решить сложное уравнение с интегралами.
Месси мог бы стать сильным тренером или помошником тренера с красноречием.Часто все решают те,кто в тени остаются и им нужны торпеды с языком,если у самих нет такого таланта языка,,даже пусть тупые но исполняют указания