Месси советует руководству «Барселоны» приобрести Одриосолу

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, по слухам, хотел бы видеть в команде защитника «Реала Сосьедад» Альваро Одриосолу.

Аргентинец считает, что Серхи Роберто уместнее выпускать на поле в полузащите, потому советует боссам «Барсы» присмотреться к 22-летнему Одриосоле, который смог бы закрыть собой проблему на правом фланге обороны.

Стоит отметить, что в борьбе за Одриосолу «Барселоне» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Реала».