Сакки: «Сарри переместил „Наполи“ в будущее, он уже победил»

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки считает, что «Наполи» заслужил стать чемпионом Италии, однако отмечает, что «Ювентус» все равно остается фаворитом в борьбе за Скудетто:

«Сарри (Маурицио, главный тренер команды) переместил „Наполи“ в будущее. У команды нет топ-футболистов, но при этом они все равно показывают качественный и стильный футбол. Доказательством тому является прогресс многих футболистов - Кулибали, Мертенса, Гулама, Инсинье.

Выигрыш Скудетто стал бы справедливой наградой за такой футбол, но у „Наполи“ нет ресурсов „Ювентуса“. Как бы все ни закончилось, Сарри уже победил».

Ранее сообщалось, что в «Наполи» хотят продлить контракт с Сарри, так как интерес к наставнику проявляют «Зенит» и «Челси».