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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Ещё один хавбек «Реала» грозится покинуть клуб, если не начнёт играть чаще

сегодня, 13:40

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, как и еще один игрок клуба Марко Асенсио, недоволен той ролью, что ему отводят в команде.

21-летний футболист хочет играть чаще. Себальос сыграл в текущем сезоне чемпионата Испании всего 160 минут, но за это время успел отличиться двумя забитыми мячами. При этом хавбек не хотел бы покидать «Реал», но уже сообщил президенту команды Флорентину Пересу о том, что в конце сезона рассмотрит предложения других команд, если не станет получать больше игровой практики. В услугах игрока, по слухам, заинтересованы клубы из Англии и Франции.

Ранее сообщалось, что Себальос может вернуться в «Бетис».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 16:03
Себальос из Реала оба :)
Фата лист
Фата лист
сегодня в 16:02
Не большая потеря
vastudio
vastudio
сегодня в 15:43
Вспоминаю, как перед началом сезона со всех сторон раздавали пряники Реалу, и как сочувствовали Барсе. И что имеем на выходе?))))))
Apsny
Apsny
сегодня в 15:39
Ъ отсутствует).
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:52
Полилось ... во все стоки!!! Главное, что бы Кри* себе могла всё позволить!
P.S. Кристина Агилера!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 13:57
Скоро разгонят стареющих лидеров и шанс появится.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:50
Все хуже и хуже дела у маргариновых...
старина
старина
сегодня в 13:49
Себальос из реала
Gelious
Gelious
сегодня в 13:44
Хорошая газетенка.
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