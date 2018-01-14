Ещё один хавбек «Реала» грозится покинуть клуб, если не начнёт играть чаще

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, как и еще один игрок клуба Марко Асенсио, недоволен той ролью, что ему отводят в команде.

21-летний футболист хочет играть чаще. Себальос сыграл в текущем сезоне чемпионата Испании всего 160 минут, но за это время успел отличиться двумя забитыми мячами. При этом хавбек не хотел бы покидать «Реал», но уже сообщил президенту команды Флорентину Пересу о том, что в конце сезона рассмотрит предложения других команд, если не станет получать больше игровой практики. В услугах игрока, по слухам, заинтересованы клубы из Англии и Франции.

Ранее сообщалось, что Себальос может вернуться в «Бетис».