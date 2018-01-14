«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» на «Энфилде»

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 4:3 (1:1)
Голы: Окслейд-Чемберлен 9, Фирмино 59, Мане 61, Салах 68 - Сане 40, Бернарду Силва 84, Гюндоган 90+2.
«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан (Милнер 79), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана 88), Мане (Клаван 90+4), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило 31), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг (Бернарду Силва 71), Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Фирмино 60, Отаменди 65, Стерлинг 69, Фернандиньо 72, Милнер 90+3.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее лондонский «Арсенал» уступил «Борнмуту».