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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» на «Энфилде»

сегодня, 20:53

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 4:3 (1:1)
Голы: Окслейд-Чемберлен 9, Фирмино 59, Мане 61, Салах 68 - Сане 40, Бернарду Силва 84, Гюндоган 90+2.

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан (Милнер 79), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана 88), Мане (Клаван 90+4), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило 31), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг (Бернарду Силва 71), Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Фирмино 60, Отаменди 65, Стерлинг 69, Фернандиньо 72, Милнер 90+3.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее лондонский «Арсенал» уступил «Борнмуту».

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Все комментарии
Martini1987
Martini1987
сегодня в 21:02
оно конечно зрелищно, но если бы все так играли, не было б никаких автобусов, затяжек времени,вот тогда в АПЛ каждый день был бы праздник
cannongun
cannongun ответил ст_прапорщик
сегодня в 21:02
ст_прапорщик:
Серёгу с победой, ну и валидол выдали)))
+
neomessi
neomessi ответил Artuom
сегодня в 21:01
Пойми меня Правильно! Сила команд и лиги это показатель на евроарене.
Если там нет побед, зачем назвать лигу сильной?
vastudio
vastudio
сегодня в 21:01
Лучший матч сезона!
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 21:01
Кариус разве вратарь?
sergey08
sergey08
сегодня в 21:01
3-0, 4-1 в нашу пользу, ещё не говорит о победе.
Ван Дейк ждём!!!!
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 21:01
Ребята - Классно! Это удовольствие болельщика большого футбола.)
Wolf77785
Wolf77785 ответил Klopp_OUT
сегодня в 21:00
Klopp_OUT:
Такой счет благодаря Клоппу,как забили много благодаря его стилю,так и пропустили,я просто афигеваю,ну почему нельзя тянуть время?Нет,надо обязательно сожрать все нервы...
А стиль Гвардиолы тут не причем?
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 21:00
Валидольно Ливерпуль в концовке действовал, защита подвела с пропущенными!
но выиграли красиво конечно голы на загляденье забили !
первое поражение Сити офигеть конечно серия у них)
ars14
ars14
сегодня в 21:00
Ливерпуль красавцы,с победой их болельщиков!Сити не быть непобедимыми
Roy Harper
Roy Harper
сегодня в 21:00
вот вывеска, которая оправдывает свое название) Молодцы, энфилдцы! А Сити, охох, не каждая команда после 4-1 соберется и чуть не сравняет за 20 с небольшим минут. Браво! Огненный матч!
Vector-B B
Vector-B B
сегодня в 21:00
За такие матчи мы полюбили футбол))
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 21:00
Ждем защитника и напа в команде
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 21:00
Ливер заслужил на разгромную победу 3-1, 4-1 как минимум! Сити посыпались во втором тайме на дно. Агуэро и Ферна считаю главные антигерои матча, одного не было видно весь матч, второй потерялся в опорной зоне. Ливер очень зрелищная команда! Матч бомба!)
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 21:00
Серёгу с победой, ну и валидол выдали)))
Wolf77785
Wolf77785 ответил 145532
сегодня в 21:00
145532:
Сейчас в Испании только 2 сильных команды - Атлетико и Барса ,а в Англии целых 5 .
откуда 5? Максимум 2
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 21:00
С победой самый титулованный клуб Англии!
Муслим90
Муслим90
сегодня в 21:00
Без валидола никак)) всех с победой
loko7
loko7
сегодня в 21:00
АПЛ как всегда на высоте.
Martini1987
Martini1987
сегодня в 20:59
так легко забивать, и так же легко пропускать может только Ливерпуль, уверен, если бы счёт был 5:1, то мог закончится и 5:4
3 к 1
3 к 1
сегодня в 20:59
Похоже, что у Барселоны и Баварии нет конкурентов в ЛЧ, если Реал не добавит весной.
Ну а Сити с почином, пора в другие рейтинги перебираться.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:59
Отличная зрелищная игра!
Artuom
Artuom ответил neomessi
сегодня в 20:59
neomessi:
Не сильная , а зрелищным турниром считается) Вот если хоть одна команда АПЛ получить в этом сезоне кубок ЛЧ. Тогда Да! Она лучшая. А так бесспорно она самая клевая и красивая лига. Но не сильная.
А если выиграют немцы или итальянцы у них самая сильная лига??? Да ну, сила лиги не зависит от 1-2 команд. 1-2 команды могут быть монстрами, а остальные...
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 20:59
Матч просто отличный был , Юргена и его ребят с победой.
marvel777
marvel777
сегодня в 20:59
огонь !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 20:58
Отличная игра! Ливерпуль с заслуженной Победой! Молодцы!!!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 20:58
Ливерпуль показывает кто в Англии хозяин
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:58
Ух щас повылазиют со всех дыр, забыв что мс все равно на первом месте с большим отрывом)) радуйтесь пока
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 20:58
вратаря и опорника и за 6 эльче!))
Roman73
Roman73
сегодня в 20:58
Хороший урок перед Лигой Чемпионов.
Ливерпуль вышёл бороться, а Манчестер не прочувствовал атмосферу, вышёл играть.
Ливерпуль сыграл, как сыграла бы Бавария в полуфинале.
Утешение -два последних гола Манчестера, удивлены, но не сломлены.
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