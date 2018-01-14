Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с победой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Поздравляю „Ливерпуль“ с победой. При счете 1:1 мы контролировали ход встречи, но, упустив свои шансы, пропустили несколько мячей подряд. В итоге счет стал 1:4, после такого сложно было прийти в себя.
Реальность такова, что сегодня мы проиграли и у нас есть неделя, чтобы восстановиться и как следует подготовиться к матчу с „Ньюкаслом“», — сказал Гвардиола.
Манчестер Юнайтед---второе место - 47
Ливерпуль-----------------третье место -47
На первом месте, с такой разницей между первым и вторым) остаётся только плакать).
