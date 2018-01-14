Top.Mail.Ru
 
 
 
Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с победой»

14 января 2018, 21:19
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Поздравляю „Ливерпуль“ с победой. При счете 1:1 мы контролировали ход встречи, но, упустив свои шансы, пропустили несколько мячей подряд. В итоге счет стал 1:4, после такого сложно было прийти в себя.

Реальность такова, что сегодня мы проиграли и у нас есть неделя, чтобы восстановиться и как следует подготовиться к матчу с „Ньюкаслом“», — сказал Гвардиола.

IKER-RAUL
IKER-RAUL
15 января 2018 в 16:33
не стал ныть как некоторые, мужчина респект
ДобряK
ДобряK ответ Zidane.5 (раскрыть)
14 января 2018 в 21:50
), Манчестер Сити --------первое место - 62
Манчестер Юнайтед---второе место - 47
Ливерпуль-----------------третье место -47
На первом месте, с такой разницей между первым и вторым) остаётся только плакать).
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
14 января 2018 в 21:38
У Сити дальше прогулка из шести матчей. Будет время восстановиться. Потом подряд Арсенал и Челси.
Zidane.5
Zidane.5
14 января 2018 в 21:32
Гвардилола чуть не заплакал.
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ личный номер 005 (комментарий удален) (раскрыть)
14 января 2018 в 21:27
Он пока не вернул норм кондиции,только восстановился после травмы,но все равно забил)
Klopp_OUT
Klopp_OUT
14 января 2018 в 21:24
По-мужски!
sihafazatron
sihafazatron
14 января 2018 в 21:24
то ли кубок карабаха дал о себе знать, после него никто не выиграл (арсенал,челси,бристоль), но в любом случае, ливер выиграл по делу! молодцы! классный матч получился)
