Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с победой»

14 января 2018, 21:19

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Поздравляю „Ливерпуль“ с победой. При счете 1:1 мы контролировали ход встречи, но, упустив свои шансы, пропустили несколько мячей подряд. В итоге счет стал 1:4, после такого сложно было прийти в себя.

Реальность такова, что сегодня мы проиграли и у нас есть неделя, чтобы восстановиться и как следует подготовиться к матчу с „Ньюкаслом“», — сказал Гвардиола.