«Зенит» отправился на зимний сбор без Дзюбы и Шатова

15 января «Зенит» отправился на первый тренировочный сбор в ОАЭ в следующем составе:

Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Эмануэль Маммана, Никита Каккоев.

Полузащитники: Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони.

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков.

Отметим, что с командой в Дубай, как и ожидалось, не отправились нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов.

22 января коллектив Роберто Манчини сразится с «Копенгагеном», 25 января предстоит встреча со «Славией», а 28 января — с «Гуанчжоу Эвергранд».