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«Зенит» отправился на зимний сбор без Дзюбы и Шатова

сегодня, 09:31

15 января «Зенит» отправился на первый тренировочный сбор в ОАЭ в следующем составе:

Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Эмануэль Маммана, Никита Каккоев.

Полузащитники: Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони.

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков.

Отметим, что с командой в Дубай, как и ожидалось, не отправились нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов.

22 января коллектив Роберто Манчини сразится с «Копенгагеном», 25 января предстоит встреча со «Славией», а 28 января — с «Гуанчжоу Эвергранд».

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Все комментарии
korn3512
korn3512
сегодня в 13:46
Дзюба скоро будет ФНЛовские раздевалки осваивать, чтоб пошарить...
Sem25
Sem25 ответил Colonist
сегодня в 11:48
Colonist:
Разочарую! Газпромовские структуры до сих пор в гигантских обьемах, отмывают бабло не стесняясь никого. Говорю, как человек достоверно владеющий информацией!
Что такое "отмыв" денег, когда у тебя есть футбольный клуб? Даже не столько отмыв, сколько воровство? Это должно выглядеть так. У Зенита есть вполне официальный бюджет(порядка 10 ярдов рублей в год). Чтобы Зенит принес конкретным людям деньги, надо освоить этот бюджет так, чтобы обратно вернулось...допустим 10%. Как можно возвращать? Тут как у Бендера, не менее 400-та вариантов. Но поверь, все это легко отловить любым аудитом. Не докажешь только одно, если игроки откатывают с контрактов. Но в такое в Зените я не поверю. Только по одному контракту у меня всегда был вопрос, но о покойниках даже думать плохо не хочу.
kastites
kastites
сегодня в 11:41
Это печально
Colonist
Colonist ответил Don trambon
сегодня в 11:37
По списку да! Скупили всех лучших русских игроков, чтобы ослабить конкурентов, и теперь гробите их!!!
Colonist
Colonist ответил Sem25
сегодня в 11:33
Разочарую! Газпромовские структуры до сих пор в гигантских обьемах, отмывают бабло не стесняясь никого. Говорю, как человек достоверно владеющий информацией!
Colonist
Colonist
сегодня в 11:31
Не взял тренеришко на сбор суперигрока!!! :)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:17
"Зенитопроект" - могильщик нашего футбола.
Sem25
Sem25 ответил PATRIOT1965
сегодня в 11:15
PATRIOT1965:
Знаешь в чем проблема? Не знает Зенит,по чем она копеечка,вот и ответ.Команды еле сводят концы с концами,выживают,а тут бери кого хочешь.Просто обидно то,что имея такие запредельные возможности,клуб даже не может стать чемпионом страны,деньги на ветер.
Да, именно так. Они в своем измерении. Ладно Дюков мечтал о финале ЛЧ, но Фурсенко, это просто нечто. Ведь человек на полном серьезе обьяснял, как он принимал решение о покупке Теке в свое время. Говорил следующее:" Еду в машине, вижу мечеть...надо покупать".
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Sem25
сегодня в 11:10
Sem25:
Писал уже здесь, что Локомотив "баловал" отмывом, что проскакивало в прессе. Но Зенит - совсем другое дело. Руководят клубом гос. служащие. Прежде - Дюков, сейчас - Фурсенко. Не будут они подставляться. На мой взгляд, проблема в другом. Нездоровые амбиции руководства и покровителей президентской команды. Но есть надежда, что скоро наиграются. Тот же Сатановский не стесняется высказываться на этот счет в программах на ЦТ, это правильно.
Знаешь в чем проблема? Не знает Зенит,по чем она копеечка,вот и ответ.Команды еле сводят концы с концами,выживают,а тут бери кого хочешь.Просто обидно то,что имея такие запредельные возможности,клуб даже не может стать чемпионом страны,деньги на ветер.
Sem25
Sem25 ответил PATRIOT1965
сегодня в 11:01
PATRIOT1965:
Самая тупая трансферная политика у Зенита,покупают игроков для тренера,которого быстро увольняют,приходит новый у которого свои уже запросы,в итоге платить неустойку ушедшему тренеру,ненужным новому тренеру игрокам и новому тренеру.))) И так по кругу.Карусель-карусель.))) Иногда приходит в голову мысль,что клуб занимается только отмыванием денег.
Писал уже здесь, что Локомотив "баловал" отмывом, что проскакивало в прессе. Но Зенит - совсем другое дело. Руководят клубом гос. служащие. Прежде - Дюков, сейчас - Фурсенко. Не будут они подставляться. На мой взгляд, проблема в другом. Нездоровые амбиции руководства и покровителей президентской команды.
Но есть надежда, что скоро наиграются. Тот же Сатановский не стесняется высказываться на этот счет в программах на ЦТ, это правильно.
Т34
Т34
сегодня в 11:01
Еще совсем недавно лазурные восхищались тем, как Дзюба забивал за Зенит и пели ему дифирамбы, особенно после его неумных вбросов в сторону Спартака. Для питерских футбольных троллей это было как бальзам на сердце. Шатов тоже феерил в Зените, выдавая великолепные игры, но все это в прошлом и с одним и с другим. В чем причина такого провала этих игроков? Что им ноги поменяли или головы? Да нет, все осталось на месте, но они находятся в Зените, в котором на твое амплуа купят кого-то более дорогого, не обязательно именитого, а тебя задвинут на скамейку запасных, не смотря на то, что ты член сборной. Это повторяется из года в год, можно уже и привыкнуть. Так что ничего нет удивительного в том, что Дзюбу и Шатова отцепили от сборов. Кто следующий претендент на попадание в Зенит из "паспортистов", Смолов, Миранчуки, Швец, да и какая разница кто? Все равно скоро и этих отцепят, начиная с Кокорина, стоит чуть чуть перестать забивать и на твое место уже нацелен новый кандидат.
hfcrfn
hfcrfn ответил дурман
сегодня в 11:00
дурман:
Балканы улетели в теплые края
Балканы итак в теплых краях. :)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:55
День Сурка.....
Вчера же эта новостища уже поразила умы "поклонников Дзюбы и Шатова"......
Или по многочисленным заявкам московских пользователей сайта.....)))
Если завтра не увижу в новостях что Зенит проводит сборы без Дзюбы и Шатова - очень удивлюсь...))))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Don trambon
сегодня в 10:54
Don trambon:
По списку российских игроков больше чем в народной. Там одни адрианы да луисы.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 10:53
    Ironyfan
    Сегодня 10:40, редактировал Сегодня 10:41
    Мне кажется, или Новосельцева нет в списке!?)
    Травма!?
    --------------------------------------------------------------------------
    Новосельцев сразу присел на скамейку запасных))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Sem25
    сегодня в 10:51
    Sem25:
    Упавших добивать не буду. Вопрос только к газпрому. Для чего делали из этих футболистов звезд и заключали такие контракты? Что теперь делать с Дзюбой, у которого контракт пятилетний, действующий до лета 2020 г. с ЗП в 3,6 млн в год? Если расторгать сейчас по инициативе клуба, надо неустойку выплачивать в 9 млн. евро.
    Самая тупая трансферная политика у Зенита,покупают игроков для тренера,которого быстро увольняют,приходит новый у которого свои уже запросы,в итоге платить неустойку ушедшему тренеру,ненужным новому тренеру игрокам и новому тренеру.))) И так по кругу.Карусель-карусель.))) Иногда приходит в голову мысль,что клуб занимается только отмыванием денег.
    Sem25
    Sem25
    сегодня в 10:45
    Упавших добивать не буду. Вопрос только к газпрому. Для чего делали из этих футболистов звезд и заключали такие контракты? Что теперь делать с Дзюбой, у которого контракт пятилетний, действующий до лета 2020 г. с ЗП в 3,6 млн в год? Если расторгать сейчас по инициативе клуба, надо неустойку выплачивать в 9 млн. евро.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Ironyfan
    сегодня в 10:44
    Ironyfan:
    Мне кажется, или Новосельцева нет в списке!?) Травма!?
      Ironyfan
      Ironyfan
      сегодня в 10:40
      Мне кажется, или Новосельцева нет в списке!?)
      Травма!?
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответил football is a great game
      сегодня в 10:39
      football is a great game:
      а где у болотных топарь Новосельцев?
      Отдыхает от шальных денег,а кули ,бабки все падают и падают на него.))
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      сегодня в 10:38
      Дзюбу в Спартак,это вряд-ли,в Ростов,там Карпин.Эх парень,зря ты сжигал мосты после себя,а все из-за длинного языка,но ничего есть Зенит-2.
      football is a great game
      football is a great game
      сегодня в 10:38
        starche
        starche
        сегодня в 10:35
        Всё понятно.
        Kerri
        Kerri
        сегодня в 10:27
        Балласт не нужен!
        дурман
        дурман
        сегодня в 10:22
        Балканы улетели в теплые края
        Карпин Валерий Георгиевич
        Карпин Валерий Георгиевич
        сегодня в 10:22
        Мы сделали предложение по аренде Шатова, но мы не первые кто на него претендует. Ожидаем ответа от руководства Зенита и самого Олега, мы в свою очередь готовы взять на себя обязательство выплачивать ему 30 % его зарплаты.
        LOpp
        LOpp
        сегодня в 10:22
        вот и еще две загубленные карьеры
        Don trambon
        Don trambon
        сегодня в 10:17
        По списку российских игроков больше чем в народной. Там одни адрианы да луисы.
        Морозовский
        Морозовский
        сегодня в 10:11
        "Зенит" в связке с "проектом" планомерно разваливает наш футбол.
        КЭТиК
        КЭТиК
        сегодня в 10:10
        Пора бы уже Дзюбу продать, а то зарплату бестолку платят.
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