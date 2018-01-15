Тульский «Арсенал» совершил первую зимнюю покупку

Чемпион Европы 2013 года в составе юношеской сборной России Игорь Обухов стал игроком тульского «Арсенала». До сегодняшнего дня голкипер представлял цвета «Тюмени». О трансфере сообщил сам футболист:

«Сейчас испытываю самые положительные эмоции, и хочется как можно быстрее приступить к работе в новой команде. Но сначала хотел бы поблагодарить всех, кто очень много сделал для меня в „Тюмени“. Начиная от руководства клуба, тренерского штаба, моих партнёров по команде и заканчивая болельщиками.

Что касается „Арсенала“, то для меня это, безусловно, шанс и шаг вперёд в карьере. Понимаю, что придётся нелегко, но буду прикладывать максимум усилий, доказывая свою состоятельность. Могу сказать, что по тем матчам, которые удалось посмотреть, „Арсенал“ играет в комбинационный футбол и действует очень компактно по всему полю. Знаю, что большое внимание клубу уделяет руководство Тульской области во главе с губернатором, что очень важно. Считаю, что у туляков отличное будущее.

Практически весь отпуск я провёл дома с родными и друзьями, съездил на неделю на море с отцом. А сегодня начинается работа, по которой уже успел соскучиться. „Арсенал“ улетает на первый сбор в Турцию».

В «Арсенале» Обухов будет находиться в аренде с возможностью выкупа по окончании сезона.

Напомним, что в начале 2018 года «канониров» покинул основной вратарь Владимир Габулов.