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Тульский «Арсенал» совершил первую зимнюю покупку

сегодня, 11:13

Чемпион Европы 2013 года в составе юношеской сборной России Игорь Обухов стал игроком тульского «Арсенала». До сегодняшнего дня голкипер представлял цвета «Тюмени». О трансфере сообщил сам футболист:

«Сейчас испытываю самые положительные эмоции, и хочется как можно быстрее приступить к работе в новой команде. Но сначала хотел бы поблагодарить всех, кто очень много сделал для меня в „Тюмени“. Начиная от руководства клуба, тренерского штаба, моих партнёров по команде и заканчивая болельщиками.

Что касается „Арсенала“, то для меня это, безусловно, шанс и шаг вперёд в карьере. Понимаю, что придётся нелегко, но буду прикладывать максимум усилий, доказывая свою состоятельность. Могу сказать, что по тем матчам, которые удалось посмотреть, „Арсенал“ играет в комбинационный футбол и действует очень компактно по всему полю. Знаю, что большое внимание клубу уделяет руководство Тульской области во главе с губернатором, что очень важно. Считаю, что у туляков отличное будущее.

Практически весь отпуск я провёл дома с родными и друзьями, съездил на неделю на море с отцом. А сегодня начинается работа, по которой уже успел соскучиться. „Арсенал“ улетает на первый сбор в Турцию».

В «Арсенале» Обухов будет находиться в аренде с возможностью выкупа по окончании сезона. 

Напомним, что в начале 2018 года «канониров» покинул основной вратарь Владимир Габулов.

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Все комментарии
eaguar
eaguar
сегодня в 15:08
Хороший пожменщик Левашову пришел .
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 13:20
Только удачи, и Игорю и Арсеналу.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:53
Поздравляю Обухова с переходом в другую команду
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:52
валенки купил?
cska plus
cska plus
сегодня в 12:28
Удачи молодому человеку!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:25
Теперь и в Арсенале есть свой чемпион Европы.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:16
Судя по календарю,простых матчей у Арсенала уже не осталось,так что им придётся сильно поднапрячся чтобы сохранить место в премьер лиге.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:07
Удачи. Позиция вратарей в России всегда хороша.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 11:59
Хорошо что не легионера купили а своего, надо больше своим игрокам давать играть, по другому наш футбол не поднять
Kerri
Kerri
сегодня в 11:58
Удачи Арсеналу!
denmig
denmig
сегодня в 11:44
удачи тулякам! - отличная команда!
drug01
drug01
сегодня в 11:31
Удачного старта,!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:22
Удачи тулякам и воротчику! Не поддайтесь на развод "зени" - пусть они продолжают содержвть Ваню Новосельцева!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:19
Хорошая новость. Свежая кровь Арсеналу сейчас к стати...
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 11:16
Удачи ! Во второй части сезона будет очень много работы.
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