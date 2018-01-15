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В ходе второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018 подано более 3 млн заявок

сегодня, 13:45

По информации пресс-службы ФИФА, на втором этапе продаж билетов на матчи ЧМ-2018 было подано более 3 млн заявок.

Второй этап продлится до 3 апреля и будет разделен на два периода. С 5 декабря (старт второго этапа) по 31 января болельщики могут подавать заявки на приобретение билетов, но не имеют гарантий, что удача улыбнется именно им. Жребий поможет решить судьбу билетов, если число заявок превысит количество свободных мест. Второй период второго этапа продлится с 13 марта по 3 апреля, а билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

Напомним, что в первый же день второго этапа продаж билетов на ЧМ-2018 поступило более 1.3 млн заявок.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:39
М билет не получить? Мне
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:38
Впору уже аукцион организовывать по продаже билетов.
parallels
parallels ответил Мельгарехо
сегодня в 14:34
Мельгарехо:
мамка то отпустит?
не знаю. спроси у неё. а если не отпустит - что будешь делать? по телеку смотреть?
Мельгарехо
Мельгарехо ответил parallels
сегодня в 14:33
parallels:
треснуть может только свиное рыло. если ты собираешься нищебродствовать и откладывать с завтраков на один-единственный билет на открывашку - сочувствую. а я хочу сгонять в как можно большее количество городов и посмотреть на новые арены.
мамка то отпустит?
parallels
parallels ответил Мельгарехо
сегодня в 14:28
Мельгарехо:
хоты бы 3? не треснет?
    Мельгарехо
    Мельгарехо ответил parallels
    сегодня в 14:24
    parallels:
    у меня 7 заявок висит. дайте хотя бы 3!
    хоты бы 3?
    не треснет?
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 14:18
    интересно А сколько выплевет левых билетов...???
    parallels
    parallels
    сегодня в 14:12
    у меня 7 заявок висит. дайте хотя бы 3!
    Мельгарехо
    Мельгарехо
    сегодня в 13:57
    наконец-то нищебродам покажут зрелище
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