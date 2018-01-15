В ходе второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018 подано более 3 млн заявок

По информации пресс-службы ФИФА, на втором этапе продаж билетов на матчи ЧМ-2018 было подано более 3 млн заявок.

Второй этап продлится до 3 апреля и будет разделен на два периода. С 5 декабря (старт второго этапа) по 31 января болельщики могут подавать заявки на приобретение билетов, но не имеют гарантий, что удача улыбнется именно им. Жребий поможет решить судьбу билетов, если число заявок превысит количество свободных мест. Второй период второго этапа продлится с 13 марта по 3 апреля, а билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

Напомним, что в первый же день второго этапа продаж билетов на ЧМ-2018 поступило более 1.3 млн заявок.