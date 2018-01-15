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Малафеев: «У Шатова почти в два раза снизился показатель качества»

вчера, 23:53

Заместитель спортивного директора питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал отстранение Олега Шатова от тренировок с основным составом команды.

«Прежде всего, хочу отметить, что решение по основе принимает главный тренер. Это его прерогатива. Начнем по порядку. Шатов долгие годы приносил пользу „Зениту“, был одним из лидеров команды, проделывал большой объем работы. Всегда был одним из кандидатов в сборную. Однако в этом сезоне что-то пошло не так.

У Шатова почти в два раза снизился показатель качества и количества созданных голевых моментов. С чем это связано? Возможно, с потерей функциональных качеств. Олег стал меньше рисковать, стал реже отдавать острые передачи – вроде бы должна была повыситься точность пасов, но на деле брак только увеличился. Точность передач упала на 6 процентов по сравнению с прошлым годом. Это существенный показатель. В то время как в среднем по команде точность передач по сравнению с прошлым годом осталась на том же уровне – примерно 82,5 процента. Это же касается и других показателей», - сказал Малафеев.

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Все комментарии
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 07:11
Шатову надо срочно менять команду, парню всего 27 лет, ещё играть и играть! Всё зависит от тренера и игрока, у Шатова не сложились отношение с Луческо и мы видим результат! Ещё пример, Лодыгин и Боаш. До прихода Боаша Лодыгин показывал хорошую игру и попал в сборную, но с приходом в клуб португалец стал требовать, что бы Лодыгин играл в поле как последний защитник, чем испортил карьеру вратарю!!!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 06:04
Без игровой достаточной практики какие к чёрту могут быть показатели.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:53
да он всегда был таким , пару раз выстрелит потом спячка
ermak6448
ermak6448
сегодня в 03:36
к сожалению такая политика в фк Зенит по-итальянски...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 00:35
...добились своего - сгноили....
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:07
В "знинити" поголовно у всех футболистов снижается показатель качества. А многих в "проект" ради снижения этого качества и покупают!
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 00:07
Он себя ещё покажет, надо срочно сбежать из болота!
drug01
drug01
сегодня в 00:02
Если сидеть в запасе какая может быть игра?
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