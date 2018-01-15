Малафеев: «У Шатова почти в два раза снизился показатель качества»

Заместитель спортивного директора питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал отстранение Олега Шатова от тренировок с основным составом команды.

«Прежде всего, хочу отметить, что решение по основе принимает главный тренер. Это его прерогатива. Начнем по порядку. Шатов долгие годы приносил пользу „Зениту“, был одним из лидеров команды, проделывал большой объем работы. Всегда был одним из кандидатов в сборную. Однако в этом сезоне что-то пошло не так.

У Шатова почти в два раза снизился показатель качества и количества созданных голевых моментов. С чем это связано? Возможно, с потерей функциональных качеств. Олег стал меньше рисковать, стал реже отдавать острые передачи – вроде бы должна была повыситься точность пасов, но на деле брак только увеличился. Точность передач упала на 6 процентов по сравнению с прошлым годом. Это существенный показатель. В то время как в среднем по команде точность передач по сравнению с прошлым годом осталась на том же уровне – примерно 82,5 процента. Это же касается и других показателей», - сказал Малафеев.