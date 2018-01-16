«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток Сити»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд Фонбет 1.25 5.4 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб КанКан Фонбет 1.85 3.25 4.7
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.25 6 11
  • Главные новости
  • Все новости
00:41
Дзюба может продолжить карьеру в «Ренне», «Краснодаре» или «Локомотиве»35
00:31
«Зенит» предложил Анюкову новый контракт12
22:39
Канчельскис: «Я свой уровень доказал, очередь за Промесом»84
20:27
У «Спартака» нет конкурентов по Вериссимо45
19:47
Орлов рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба76
09:01
Ван Марвейк и ван Гал претендуют на пост наставника сборной Австралии0
08:51
«Хетафе» арендовал у «Кротоне» защитника Кабреру0
08:41
Эквадорский «Эмелек» рассчитывает подписать Нобоа2
08:29
Мариано Диас: «„Реалу“ нужно будет контролировать контратаки ПСЖ»1
07:57
Испанская полиция подозревала Месси в сокрытии доходов через благотворительные матчи8
07:39
«Интер» и «Барселона» не могут сойтись в цене за Рафинью1
07:22
«Челси» включился в борьбу за Санчеса5
06:58
«Наполи» переключится на Лукаса Моуру в случае срыва трансфера Верди0
06:42
Джан: «Я ничего ни с кем не подписывал и до лета остаюсь в „Ливерпуле“»4
06:24
Моуриньо остался доволен игрой Погба в матче против «Сток Сити»1
05:54
Исполнительный директор «Зирки»: «О трансфере Пепе в ЦСКА пока речи не идёт»6
05:40
Флетчер: «Играл с тренером „Стока“ за сборную Шотландии. Чувствую себя старым»1
05:22
«Порту» опубликовал фото трещин в стадионе «Эшторила», из-за которых был прерван матч0
04:53
Чалов: «В этот раз не стал даже игровую приставку брать с собой на сбор»8
04:25
Моуриньо: «Мхитарян – игрок высокого класса. Возможно, он уйдёт, возможно, останется»3
03:59
Чорлука: «Братья Миранчуки. Вот кого должны бояться соперники сборной России!»2
03:31
Моуриньо: «Близок ли МЮ к подписанию Санчеса? Понятия не имею»3
03:08
Роналду – лучший игрок «Реала» в декабре12
02:53
Матч «Эшторил» - «Порту» был прерван из-за угрозы разрушения трибуны2
02:34
Погба: «Мы не оглядываемся в прошлое, а просто хотим догнать „Ман Сити“»1

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток Сити»

сегодня, 00:50
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток СитиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Сток Сити» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» - «Сток Сити» 3:0 (2:0)
Голы: Валенсия 9, Марсьяль 38, Лукаку 72.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Мата (МакТоминэй 83), Лингард (Феллаини 80), Марсьяль (Рэшфорд 80), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Сток Сити»: Батлэнд, Бауэр, Зума, Мартинс-Инди, Таймон (Виммер 46), Флетчер, Аллен, Шакири, Айленд, Чупо-Мотинг (Собхи 60), Крауч (Диуф 70).
Главный тренер: Пол Ламберт.

Предупреждения: Лингард 63, Лукаку 67, Айленд 68.

Судья: Энтони Тэйлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Отметим, что «гончары» только сегодня назначили нового главного тренера.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Порту» опубликовал фото трещин в стадионе «Эшторила», из-за которых был прерван матч
Сегодня, 05:22 0
Дело судьи, ударившего игрока «Нанта», рассмотрят в четверг
Вчера, 22:03 2
Федерация Узбекистана пожизненно отстранила экс-наставника сборной Бабаяна
Вчера, 20:53 4
Лига 1 отменила красную карточку Диего, которого ударил судья
Вчера, 20:41 9
Минск, Алма-Ата и Кишинев претендуют на проведение Суперкубка УЕФА-2020
Вчера, 20:17 9
Сборная Нигерии на время ЧМ-2018 остановится в Ессентуках
Вчера, 15:27 10
Обсудить
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:56
Отличная игра,убедительная победа,правда могли и больше забить,кто-то еще будет кукарекать про автобус,когда у команды 48 забитых мячей,в среднем чуть больше 2 за игру,и Погба был превосходен,лучший полузащитник в мире
Foxes
Foxes ответил Алексей Буренин
сегодня в 07:45
Алексей Буренин:
Прорвало МЮ
Да, до первого серьезного соперника.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:41
Разве это разгром?)
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 06:54
Прорвало МЮ
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 06:49
Я думал будет ничья
Gahi
Gahi
сегодня в 05:54
Бауэра с почином первый блин комом но успех не за горами дерзай у него получится.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:04
Ни исход, ни счет не удивительны.
рус фан
рус фан
сегодня в 04:37
Погба два голевых паса и Мартиаль гол+пас.
cska plus
cska plus
сегодня в 03:58
С победой!
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 03:57
Красавцы! уверено! Валенсия с Марсом классные в девятки положили)
не смотря сколько моментов опять создано голевых было
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 03:20
МЮ с победой!
Верг
Верг
сегодня в 02:17
добились разницы мячей и пошли вату катать как с цска, нету инстинкта убийцы у команд моура, как у мс тотенхема и ливера
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 02:09
Forever Atletico de Madrid:
Вот это даааа!
Он тут нужен как Зайцу стоп сигнал!
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил RedDevil88
сегодня в 01:49
RedDevil88:
Французы жгли! Надо Гризли до кучи к ним!
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 01:29
    Вот это даааа!
    Мне зарплату как у дзюбы
    Мне зарплату как у дзюбы
    сегодня в 01:27
    Противно смотреть на такой МЮ!Особенно после 72минуты.Бээээ
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 01:01
    Сегодня могли больше забить и могли пропустить, но Де Хеа показал свой уровень, +1 лучшему вратарю АПЛ по сухим матчам
    RedDevil88
    RedDevil88
    сегодня в 01:01
    Французы жгли! Надо Гризли до кучи к ним!
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват
    сегодня в 00:55
    Честно говоря, сегодня не особо устроило качество игры МЮ, особенно после счёта 1:0, когда чудом избежали ответного гола. Но победа есть победа!
    Мои поздравления болельщикам МЮ!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:54
    Про де Хеа
    Заратустра
    Заратустра
    сегодня в 00:54
    На классе
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100