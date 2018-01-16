«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток Сити»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Сток Сити» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» - «Сток Сити» 3:0 (2:0)
Голы: Валенсия 9, Марсьяль 38, Лукаку 72.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Мата (МакТоминэй 83), Лингард (Феллаини 80), Марсьяль (Рэшфорд 80), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Сток Сити»: Батлэнд, Бауэр, Зума, Мартинс-Инди, Таймон (Виммер 46), Флетчер, Аллен, Шакири, Айленд, Чупо-Мотинг (Собхи 60), Крауч (Диуф 70).
Главный тренер: Пол Ламберт.
Предупреждения: Лингард 63, Лукаку 67, Айленд 68.
Судья: Энтони Тэйлор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Отметим, что «гончары» только сегодня назначили нового главного тренера.
не смотря сколько моментов опять создано голевых было
не смотря сколько моментов опять создано голевых было
Мои поздравления болельщикам МЮ!
Мои поздравления болельщикам МЮ!
https://www.youtube.com/watch?v=KuI4i5BFyII&t=25s