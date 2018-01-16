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Циклаури: «Бурлак перешел в „Крылья Советов“ на правах свободного агента»

сегодня, 12:26

Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Зураб Циклаури раскрыл некоторые подробности перехода в команду защитника «Рубина» Тараса Бурлака.

«Хочу сказать, что ситуация такова, что никаких переговоров изначально мы с Тарасом не вели. Так как у него был контракт с „Рубином“ до мая. Мы просто анализировали ситуацию, понимали, что он играл уже у нас, и успешно. Во-вторых, он по разным причинам не играл в казанском клубе. У нас было понимание, что центральная ось защиты требует усиления.

Как стало понятно, что Тарас расторгнет контракт с „Рубином“, мы быстро обо всём договорились. То есть Бурлак перешёл в наш клуб на правах свободного агента. Контракт подписан на длительный срок, точную цифру назвать не могу».

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:20
Ну конечно свободного агента , расчет сделали с Бердыевым , опять Курбан за старое взялся ....
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:41
Желаю Бурлаку успехов в новой команде
ermak6448
ermak6448
сегодня в 12:40
посмотрим будет ли толк ...
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