Циклаури: «Бурлак перешел в „Крылья Советов“ на правах свободного агента»

Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Зураб Циклаури раскрыл некоторые подробности перехода в команду защитника «Рубина» Тараса Бурлака.

«Хочу сказать, что ситуация такова, что никаких переговоров изначально мы с Тарасом не вели. Так как у него был контракт с „Рубином“ до мая. Мы просто анализировали ситуацию, понимали, что он играл уже у нас, и успешно. Во-вторых, он по разным причинам не играл в казанском клубе. У нас было понимание, что центральная ось защиты требует усиления.

Как стало понятно, что Тарас расторгнет контракт с „Рубином“, мы быстро обо всём договорились. То есть Бурлак перешёл в наш клуб на правах свободного агента. Контракт подписан на длительный срок, точную цифру назвать не могу».