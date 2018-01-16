«Локомотив» претендует на полузащитника «Ливерпуля»

Как утверждает источник, боссы «Локомотива» хотят видеть в рядах команды полузащитника «Ливерпуля» Лазара Марковича.
Футболист не имеет игровой практики в мерсисайдской команде, потому готов к смене клубной прописки.
Сообщается, что переход серба в стан «железнодорожников» возможен на правах аренды.
Летом интерес к игроку проявлял «Зенит».
Маркович - получает практику....
Локо - аренду игрока самого Ливерпуля....
Ливерпуль - возможность в последствии продать игрока....
Сёмин - варианты с ротацией....
Пейчинович - земляка...
Геркус - репутацию человека имеющего дела с АПЛ...
РПФЛ - качественного спортсмена....
Маркович - получает практику....
Локо - аренду игрока самого Ливерпуля....
Ливерпуль - возможность в последствии продать игрока....
Сёмин - варианты с ротацией....
Пейчинович - земляка...
Геркус - репутацию человека имеющего дела с АПЛ...
РПФЛ - качественного спортсмена....