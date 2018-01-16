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«Локомотив» претендует на полузащитника «Ливерпуля»

вчера, 22:19

Как утверждает источник, боссы «Локомотива» хотят видеть в рядах команды полузащитника «Ливерпуля» Лазара Марковича.

Футболист не имеет игровой практики в мерсисайдской команде, потому готов к смене клубной прописки.

Сообщается, что переход серба в стан «железнодорожников» возможен на правах аренды.

Летом интерес к игроку проявлял «Зенит».

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 07:58
Всем, читающим эту лабуду ! Источник информации - СЭ ! Что вы тут стараетесь, пальцы сбиваете ? Ведь очередная бр...ложь !
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 06:58
Серб качественный игрок.
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 06:47
Макаревич ни о чем!) Пускай дальше лавку протирает!))
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 06:28
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 06:10
    Сербы плохими не бывают.
    амурец
    амурец
    сегодня в 05:43
    с одной стороны не имеет игровой практики значит игрок не ахти, а с другой про Фарфана тоже так говорили
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 04:49
    "Ливерпулю" есть из кого выбирать.
    Gannibal45
    Gannibal45
    сегодня в 02:16
    до сих пор продать не могут парня
    Шмавон
    Шмавон
    сегодня в 01:15
    Усилит однозначно
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:03
    Неплохая сделка.....
    Маркович - получает практику....
    Локо - аренду игрока самого Ливерпуля....
    Ливерпуль - возможность в последствии продать игрока....
    Сёмин - варианты с ротацией....
    Пейчинович - земляка...
    Геркус - репутацию человека имеющего дела с АПЛ...
    РПФЛ - качественного спортсмена....
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 00:52
    включился в борьбу за Салаха?
    kust07
    kust07
    сегодня в 00:47
    Этот шлак только российским клубам и нужен.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 00:01
    Ливерпулю бы давно сплавить этот шлак
    Гуливер
    Гуливер
    вчера в 22:46
    лавочник Фенербахче
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    вчера в 22:34
    Игрок талантливый, для РФПЛ самое то
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Igorello97
    вчера в 22:31
    Igorello97:
    Российской публике его фамилия ничего не говорит.
    Это звезда "Ливерпуля" времен Роджерса. Вместе с Лалланой наводил страх в рядах защитников соперника. А реально он пока за всю свою карьеру забил 23 мяча, я бы держался подальше от такого нападающего.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    вчера в 22:31
    Хотелось бы услышать война с Байкала. Не всё же Спартак обсуждать))
    Igorello97
    Igorello97
    вчера в 22:25
    Российской публике его фамилия ничего не говорит.
    post-navigator
    post-navigator
    вчера в 22:24
    Попретендует немного - и перестанет :)
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