Тренер «Амкара»: «Футболисты из отпуска вернулись в хорошем состоянии»

Тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал об отпуске и первых днях сборов зимнего межсезонья.

«Футболисты из отпуска вернулись в хорошем состоянии. Ни у кого не было лишнего веса, и первые же тренировки показали, что команда находится в нормальном состоянии. Чувствуется, что во время отпуска футболисты серьёзно относились к себе и поддерживали форму.

Практически все работают в общей группе. По индивидуальным программам занимаются только Фегор Огуде и Алексей Гасилин. Его восстановление идёт по плану. Он уже работает с мячом, и скоро вернётся в общую группу. Можно сказать, что сейчас – самые трудные тренировки. Ведь именно в начале сборов закладывается фундамент физической готовности».