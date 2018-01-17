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Блан: «На предстоящем ЧМ-2018 возможны сюрпризы, и сборная России способна на них»

сегодня, 14:55

Чемпион мира 1998 в составе Франции Лоран Блан считает, что сборная России может удивить на ЧМ-2018. 

«Чемпионат мира - очень-очень важное мероприятие мирового уровня. Конечно, те результаты, которые покажет ваша сборная, важны, но, думаю, задача вашей страны не только в этом. Россия хочет показать свою способность принимать людей со всего мира и помочь им открыть эту чудесную страну. Настоящей победой для России станут все те, кто приедет открывать для себя страну, потому что они захотят вернуться.

Но в 1998 году наша команда тоже не была фаворитом, не было ни одного француза, который бы верил в победу сборной на чемпионате мира. А через месяц миллионы вышли на улицу, чтобы отпраздновать победу в турнире. Так что на предстоящем турнире возможны сюрпризы, и сборная России способна на них».

Ранее Лоран Блан рассказал о том, что ждет Россию во время проведения ЧМ-2018.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:29
сюрпризы у нас какие-то однотипные
kust07
kust07 ответил Faustello
сегодня в 16:58
Faustello:
Но не для нас )))
Ага))))) забыл это дописать)
борька
борька
сегодня в 16:13
Ж!ж!ж
Ж
Ж
Вареники с сюрпризом- это наша сборная!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:05
Выход из группы на ЧМ первый раз после СССР 1986 в Мексике и впервые в российской истории - вот будет настоящий сюрприз. Но в это не верится.
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 15:32
подвиг сборной ЮАР
Faustello
Faustello ответил kust07
сегодня в 15:25
kust07:
не выйти из группы станет настоящим сюрпризом для всего мира)
Но не для нас )))
Faustello
Faustello
сегодня в 15:24
Уважаемый Блан, мы не сомневаемся что наша сборная подготовит очередной сюрприз ))))
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 15:14
это ж сколько бабла надо отгрохнуть, чтобы Блан подобное ляпнул
kust07
kust07
сегодня в 15:13
не выйти из группы станет настоящим сюрпризом для всего мира)
Klasse
Klasse
сегодня в 15:04
например, не забить ни одного гола на домашнем чм. вот так сюрприз будет
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:01
ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО В ГРУППЕ - ВОТ ТАК СЮРПРИЗ !!!!!

ГЫ-ГЫ
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