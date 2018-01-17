Блан: «На предстоящем ЧМ-2018 возможны сюрпризы, и сборная России способна на них»

Чемпион мира 1998 в составе Франции Лоран Блан считает, что сборная России может удивить на ЧМ-2018.

«Чемпионат мира - очень-очень важное мероприятие мирового уровня. Конечно, те результаты, которые покажет ваша сборная, важны, но, думаю, задача вашей страны не только в этом. Россия хочет показать свою способность принимать людей со всего мира и помочь им открыть эту чудесную страну. Настоящей победой для России станут все те, кто приедет открывать для себя страну, потому что они захотят вернуться.

Но в 1998 году наша команда тоже не была фаворитом, не было ни одного француза, который бы верил в победу сборной на чемпионате мира. А через месяц миллионы вышли на улицу, чтобы отпраздновать победу в турнире. Так что на предстоящем турнире возможны сюрпризы, и сборная России способна на них».



Ранее Лоран Блан рассказал о том, что ждет Россию во время проведения ЧМ-2018.