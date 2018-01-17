Автогол голкипера позволил «Севилье» перевернуть ход матча с «Атлетико»

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» обыграла «Атлетико».
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» – «Севилья» – 1:2 (0:0)
Голы: Коста 73 — Мойя 80 (автогол), Корреа 89
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандес, Габи, Коке (Торрес 82), Витоло (Корреа 46), Ньигес, Коста, Гризманн (Феррейра Карраско 68).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Севилья»: Рико, Меркадо, Коршья, Эскудеро, Ленгле, Нзонзи, Банега, Васкес (Навас 75), Сарабия, Корреа, Муриэль (Бен-Йеддер 84).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Предупреждения: Меркадо 58, Ньигес 69.
Судья: Сантьяго Хайме Латре.
В параллельном матче турнира «Валенсия» переиграла «Алавес»,
Севилья сильный соперник участник ЛЧ!
Севилья сильный соперник участник ЛЧ!
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Бывает!