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Автогол голкипера позволил «Севилье» перевернуть ход матча с «Атлетико»

вчера, 22:52
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» обыграла «Атлетико».

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» – «Севилья» – 1:2 (0:0)
Голы: Коста 73Мойя 80 (автогол), Корреа 89

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандес, Габи, Коке (Торрес 82), Витоло (Корреа 46), Ньигес, Коста, Гризманн (Феррейра Карраско 68).
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Коршья, Эскудеро, Ленгле, Нзонзи, Банега, Васкес (Навас 75), Сарабия, Корреа, Муриэль (Бен-Йеддер 84).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Меркадо 58, Ньигес 69.

Судья: Сантьяго Хайме Латре.

В параллельном матче турнира «Валенсия» переиграла «Алавес»,

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 05:44
Мойя сыграл в лучших традициях Реброва
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 05:02
Севилья вероятно проходит дальше.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 04:26
Севилью с победой!
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 04:23
Коста дома забивает стабильно! Севилье повезло с автоголом)))
311
311
сегодня в 03:14
В стиле Реброва!)
Есть медали
Есть медали
сегодня в 02:19
нук так Севилья всегда типично кубковой командой была. Ничего удивительного
FERIS
FERIS
сегодня в 00:38
Опа нежданчик.
ES ES
ES ES ответил Apsny
вчера в 23:48
Apsny:
С победой Севилью! В конце Коста мог сравнивать.
Судя по игре последнее слово будет за Костой)
3ton
3ton
вчера в 23:47
Коста зверюга .. 3 матча 3 гола
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
вчера в 23:46
Середняк бабуина проиграл😂😂😂
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 23:44
На Эрнандеса же автогол записали.
VIPded
VIPded
вчера в 23:43
Ну и ладно... (((
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил RedDevil88
вчера в 23:37
RedDevil88:
вот он - навозный мешок!!!!!!!
Мы всяким Хаддерсфилдам не проигрываем!
Севилья сильный соперник участник ЛЧ!
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:32
Сева съел котлету...
RedDevil88
RedDevil88 ответил Forever Atletico de Madrid
вчера в 23:28
Forever Atletico de Madrid:
Да я и не переживаю!
вот он - навозный мешок!!!!!!!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 23:25
Мойя голеадор от Бога)))
mavrid05
mavrid05
вчера в 23:25
в ответном игре посмотрим
drug01
drug01
вчера в 23:24
Атлетико не повезло....
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Спартач-болельщик
вчера в 23:20
Спартач-болельщик:
...чуйка была на победу Севильи , а я не повёлся ...увы...не поставил...
Так это не чуйка, а 56изм.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:19
Раз в год и палка стреляет ....
d_fincher
d_fincher
вчера в 23:11
А Спартак их 5-1 дернул)
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 23:10
...чуйка была на победу Севильи , а я не повёлся ...увы...не поставил...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 23:06
довольно неожиданно
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил MALOVAR
вчера в 23:05
MALOVAR:
сильно не переживай,это футбол
Да я и не переживаю!
Верг
Верг
вчера в 23:01
а забил то корреа, проклятая севилья
MALOVAR
MALOVAR ответил Forever Atletico de Madrid
вчера в 23:00
сильно не переживай,это футбол
Apsny
Apsny
вчера в 23:00
Мойя-12 игрок гостей).
A111EX
A111EX
вчера в 22:56
А Севилья приятно удивила.
Сине-жёлтый крестоносец
Сине-жёлтый крестоносец
вчера в 22:55
Поздравляю
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
вчера в 22:55
Первое поражение на новом стадионе!
Бывает!
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