Григалава о «твите» Джикии: «Ситуация – полный бред! Чуть что – сразу расизм»

Защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава заступился за игрока «Спартака» Георгия Джикию в ситуации с расистским скандалом. Джикия, ведя официальный «твиттер» московского клуба, обратился в адрес своих одноклубников Луиса Адриано, Фернандо и Педро Роши: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце!» Эта ситуация вызвала большой резонанс среди англоязычных СМИ, которые обвинили «Спартак» в проявлении расизма. После этого «твит» был удалён.

«Да это полный бред! Чуть что – сразу расизм... Этой проблеме уделяют слишком пристальное внимание. Раздувают скандал из ничего. Жалеют темнокожих футболистов, называют их бедолагами. Но ведь их никто не обижает. Я очень хорошо знаю Джикию. Он весёлый парень, его шутки понимают бразильцы, нормально реагируют. Всё это высосано из пальца.

Не знаю, почему в итоге получился громкий скандал. Видимо, сидят специальные люди, которые всё отслеживают... Да просто бред».

Напомним, глава комитета по этике РФС Семён Андреев сообщил, что ситуация с данным «твитом» будет рассмотрена на очередном заседании комитета.