Геркус рассказал о трансферной цели «Локомотива»

«Локомотив» воспитал нападающего Рифата Жемалетдинова, но позже футболиста подписал «Рубин». Президент «железнодорожников» Илья Геркус подтвердил, что московский клуб заинтересован в возвращении футболиста:

«Мы считаем Рифата интересным и сильным футболистом. Если в перспективе появится возможность продолжения его карьеры у нас, то нам это как минимум интересно.

Думаю, сейчас много игроков „Рубина“ вокруг себя имеют набор слухов о тех или иных вариантах развития карьеры. Обычно это случается, когда клуб испытывает трудности. Мы желаем „Рубину“ разобраться с их проблемами, а спекулировать на эту тему не хотелось бы».