Руни уговорил Уолкотта перейти в «Эвертон»

17 января «Эвертон» объявил о подписании контракта с нападающим Тео Уолкоттом, который до этого провел 12 лет в составе лондонского «Арсенала». Нападающий утверждает, что убедил его перейти в ливерпульский клуб нынешний форвард «ирисок» Уэйн Руни:

«Я несколько раз общался с Уэйном, он стал одним из важнейших факторов, повлиявших на мое решение. Он сказал. что эта команда прекрасно подходит, чтобы играть здесь в футбол, а клуб на подъеме. Вот почему я пришел.

Хочется стать частью чего-то большого, а Уэйн полагает, что „Эвертон“ станет сильнее».