«Коринтианс» — «Форталеза». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (3.08.2025)

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сегодня, 15:03

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.87. В случае победы «Форталезы», зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Коринтианс» показывает неплохую игру в этом сезоне, и на данный момент располагается в середине таблицы, на 11 месте. За прошедшие 17 встреч, команда сумела заработать 21 очко. В двух последних матчах «Коринтианса» команды не сумели выявить победителя с «Крузейро» (0:0), и «Ботафого» (1:1).

«Форталеза» играет неважно, и располагается внизу турнирной таблицы, в зоне вылета, на 18 месте. За 16 прошедших встреч команда сумела заработать 14 очков. Чтобы выбраться из «красной зоны» клубу необходимо заработать ещё два очка. Две последние игры «Форталезы» завершились победой над «Брагантино» (3:1), и поражением от «Гремио» (1:2).

Информация для ставок

«Коринтианс» выиграл две игры из десяти

«Форталеза» проиграл восемь из десяти встреч

Четыре из пяти последних очных матчей завершились с тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива будут играть на победу, но мы предполагаем, что более успешными окажутся хозяева. Предлагаем сделать ставку на победу «Коринтианса» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Пари.