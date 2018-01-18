Джикия покинул поле на носилках в матче с «Шанхай СИПГ»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил тяжелую травму во время контрольного матча с «Шанхай СИПГ». Футболист покинул поле на носилках. Медицинский штаб «красно-белых» подозревает, что Джикия разорвал «кресты».
Ситуацию прокомментировал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.
«У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на крест».
Ждём продолжения спектакля.))).
Джикии здоровья.
Ждём продолжения спектакля.))).
Джикии здоровья.