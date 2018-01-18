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Джикия покинул поле на носилках в матче с «Шанхай СИПГ»

сегодня, 18:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил тяжелую травму во время контрольного матча с «Шанхай СИПГ». Футболист покинул поле на носилках. Медицинский штаб «красно-белых» подозревает, что Джикия разорвал «кресты». 

Ситуацию прокомментировал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

«У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на крест».

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Все комментарии
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:31
AntiherQ1488:
Ты тут хотел узнать, что тянет на караул!? Вот это - точно тянет. Сказал бы, что думаю...
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил RussianHorse
    сегодня в 21:16
    RussianHorse:
    Фк кресты
    Ты тут хотел узнать, что тянет на караул!? Вот это - точно тянет. Сказал бы, что думаю...
    CTAPbIU
    CTAPbIU
    сегодня в 21:15
    ЗДОРОВЬЯ!!!
    Суеверный
    Суеверный
    сегодня в 21:09
    А это уже лишнее.
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 21:07
    Ну как так то а ? Скоро лига и чемп и в первой же игре травма да и еще у основного защитника... Надеюсь очень что все обойдется...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 21:05
    Может он от шоколадного дела косит?
    Не вовремя всё это.
    Жоре здоровья,может обойдётся.
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 20:55
    Здоровья Джикии на сегодняшний день он лучший центральный защитник России, будет обидно, если ЧМ пропустит.
    1asss
    1asss
    сегодня в 20:43
    травма ведущих игроков всегда проблема, здоровья Джикии
    OLESOCC
    OLESOCC ответил fantazior
    сегодня в 20:31
    fantazior:
    Серьезная потеря, для Спартака, а если кресты, то возможно и для всей страны. Кто на мундиале будет в обороне играть? Тем кто ерничает и шутит могу дать совет: молчите и может быть за умных сойдете
    Вот и алиби на ЧМ в случае не выхода из группы!.
    loko7
    loko7
    сегодня в 20:31
    Джикии здоровья! Будем надеяться подозрения медиков не оправдаются.
    Поц
    Поц ответил blitz
    сегодня в 20:30
    blitz:
    Наша Таня громко плачет.... Уронила в речку мячик....
      RussianHorse
      RussianHorse
      сегодня в 20:19
      Фк кресты
      blitz
      blitz
      сегодня в 20:16
      Теперь придется у зулусов еще и защитника покупать
      Здоровья Джикии!
      vka1970
      vka1970
      сегодня в 20:15
      Лучше б 5 -0 влетели, чем эта травма.
      Вартапетов предполагает разрыв крестообразных связок.
      Пипец. Мимо чемпионата России и чемпионата Мира.
      MALOVAR
      MALOVAR
      сегодня в 20:06
      аааааааааа,здоровья,надеюсь все обойдется а то кто на ЧМ будет тащить?
      Последний Король Либерии
      Последний Король Либерии
      сегодня в 20:04
      Жаль очень Георгия, здоровья парню!

      Придется теперь для ЧМ опять некромантов нанимать, чтоб братьев с Игнашем воскрешали...
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил RDeanW
      сегодня в 19:58
      RDeanW:
      эти отмазки про бумеранг... конебомжей на ветках спартака в тонны раз больше и бумарангом вернуться может только вам и никак иначе
      Значит заслужили, только так.
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил Дед за ЦСКА
      сегодня в 19:58
      Дед за ЦСКА:
      Адресуй тому, кто употребил, я на личности, тем более национальности никогда не переходил и вам не советую. Бывай!
      Ну лайки тем ни менее ставите тем кто так пишет, а значит поддерживаете. Не лицемерьте Дед). Покедова).
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 19:55
      Сергеевич вернулся 1:
      Я уже ответил. Тема про "туркмена" взаимно стыдоба.
      Адресуй тому, кто употребил, я на личности, тем более национальности никогда не переходил и вам не советую. Бывай!
      RDeanW
      RDeanW ответил Дед за ЦСКА
      сегодня в 19:54
      Дед за ЦСКА:
      Ну вот и ладненько, что с юмором в порядке, просто я бумерангом возвращаю то, что на армейских ветках оставляют СпаМовцы. Долг платежом красен.))).
      эти отмазки про бумеранг... конебомжей на ветках спартака в тонны раз больше и бумарангом вернуться может только вам и никак иначе
      blitz
      blitz ответил Поц
      сегодня в 19:53
      Поц:
      Теперь в РФС Джикию точно дисквалифицируют. И перед ФИФА прогнуться и Джикии хуже не сделают. А руководству Спартака надо думать с кем первый матч играть. Не могли найти каких-нибудь любителей мячик покатать? В сборной и так оборона проходной двор, а без Джикии она точно лучше не станет.
      Наша Таня громко плачет....
      Уронила в речку мячик....
      fantazior
      fantazior
      сегодня в 19:52
      Серьезная потеря, для Спартака, а если кресты, то возможно и для всей страны. Кто на мундиале будет в обороне играть?
      Тем кто ерничает и шутит могу дать совет: молчите и может быть за умных сойдете
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил Дед за ЦСКА
      сегодня в 19:51
      Дед за ЦСКА:
      О евреях я молчу СТЫДОБА!!! ( Пост о Базелюке сегодня).
      Время! Время на моей стороне Дед). Тут не придерётесь).
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил Дед за ЦСКА
      сегодня в 19:50
      Дед за ЦСКА:
      О евреях я молчу СТЫДОБА!!! ( Пост о Базелюке сегодня).
      Я уже ответил. Тема про "туркмена" взаимно стыдоба.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 19:48
      Сергеевич вернулся 1:
      На всегда тоже будет всегда). Дед! Посмотри внимательно за постами. В большинстве своём на новости о ЦСКА сидят от силы 15-20 человек из которых спартачей единицы. Ну кому по большому вы нужны? Новость о Мусёнки только, как исключение было. Так что бумерангом вам возвращается. В общем не будет мира, тем более, когда в топе такие комменты. Давайте покедова).
      О евреях я молчу СТЫДОБА!!! ( Пост о Базелюке сегодня).
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил Дед за ЦСКА
      сегодня в 19:44
      Дед за ЦСКА:
      Я не о сегодня, я о ВСЕГДА.
      На всегда тоже будет всегда). Дед! Посмотри внимательно за постами. В большинстве своём на новости о ЦСКА сидят от силы 15-20 человек из которых спартачей единицы. Ну кому по большому вы нужны? Новость о Мусёнки только, как исключение было. Так что бумерангом вам возвращается. В общем не будет мира, тем более, когда в топе такие комменты. Давайте покедова).
      Поц
      Поц
      сегодня в 19:40
      Теперь в РФС Джикию точно дисквалифицируют. И перед ФИФА прогнуться и Джикии хуже не сделают.
      А руководству Спартака надо думать с кем первый матч играть. Не могли найти каких-нибудь любителей мячик покатать? В сборной и так оборона проходной двор, а без Джикии она точно лучше не станет.
      Есть медали
      Есть медали
      сегодня в 19:37
      ну началось. ЧМ пропустит что ли?
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил d_fincher
      сегодня в 19:37
      d_fincher:
      Джикия бьется на поле даже в товарищеском матче - уважуха лучшему защитнику страны!
      Причем здесь "бьется". Он просто неудачно упал. Там никакой борьбы не было. Хотя Джикия на самом деле неплохой защитник. Один из..., да, но не лучший. В любом случае Георгию здоровья и пусть это будет , например мениск, а не кресты.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 19:36
      Сергеевич вернулся 1:
      Что-то сегодня не заметил "толп" спартачей, что на вашей ветке, что у Зенита. Как вышла новость про Спартак неадекваты набежали). Ну что же зуб за зуб, глаз за глаз). И на хрен праведные посты)).
      Я не о сегодня, я о ВСЕГДА.
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