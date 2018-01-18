«Динамо» минимально обыграло румынский клуб «Газ Метан»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • Австралия. А-Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Катар. Старс Лига
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:0 Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
  • Главные новости
  • Все новости
21:24
Интерес к Новосельцеву проявил еще один клуб РФПЛ3
20:45
Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом»7
19:56
Гол Халка принес «Шанхай СИПГ» победу в матче со «Спартаком»141
19:47
«Локомотив» разгромлен предпоследней командой Суперлиги Швейцарии46
18:35
Джикия покинул поле на носилках в матче с «Шанхай СИПГ»79
21:32
Рагнар Сигурдссон перейдет в «Ростов» на правах свободного агента0
21:16
Сёмин забраковал кандидатуру Марковича1
21:00
Адебайор: «Я ненавижу „Арсенал“»8
20:33
СМИ: ЦСКА подпишет 37-летнего польского вратаря35
20:21
В «Милане» не знают, когда Конти вернется в строй1
20:06
Рахимов: «Травма Джикии - катастрофа для сборной»12
19:06
Ахмедов: «В Россию не вернусь. Думаю, Халк тоже не вернется»16
18:57
«Тосно» и «Ботошани» расписали мировую1
18:29
Лаудруп: «Дибала - не Месси»7
18:17
Орлов: «Манчини бросил вызов болельщикам „Зенита“, любящим игру Дзюбы и Шатова»21
18:07
«Ростов» сыграл вничью в первом матче под руководством Карпина10
17:56
Канчельскис: «62-е место России в рейтинге ФИФА - это закономерно»9
17:45
Ловчев: «Герд Мюллер лечится в пансионате для престарелых»14
17:34
«Спортинг» готов продать Сейду Думбия за 12 млн евро7
17:22
ЦСКА подтвердил, что Базелюк продолжит карьеру в Чехии14
17:17
Тошич: «Максимович станет лучшим защитником „Спартака“»13
16:58
Защитник сборной Греции перешел в «Сток Сити»0
16:45
«Анжи» и «Амкар» претендуют на полузащитника киевского «Динамо»8
16:36
Гамшик: «Нам по силам сохранить лидерство в таблице чемпионата Италии и победить»2
16:21
Борис Игнатьев может продолжить карьеру в качестве главного тренера в РФПЛ3

«Динамо» минимально обыграло румынский клуб «Газ Метан»

сегодня, 18:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ МетанМатч завершен

«Динамо» на своем сборе в Турции сыграло контрольный матч с румынским клубом «Газ Метан», одержав в нем победу. В составе москвичей дебютировал новичок команды Евгений Марков.

«Динамо» - «Газ Метан» - 1:0 (0:0)
Гол: Обольский 81 (пен).

«Динамо» (1-й тайм): Шунин, Козлов, Шуньич, Рыков, С.Терехов, Цаллагов, Паштов (Москвичев 30), Темников, Грулев, Луценко, Марков.

«Динамо» (2-й тайм): Лещук, Морозов, Хольмен, Калугин, Дмитриев, Соснин, Соу, Катрич, Ташаев, Кузьмин (Ахмаев 72), Обольский.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гол Халка принес «Шанхай СИПГ» победу в матче со «Спартаком»
Сегодня, 19:56 141
«Локомотив» разгромлен предпоследней командой Суперлиги Швейцарии
Сегодня, 19:47 46
Базовые потребности. Где остановятся сборные во время ЧМ-2018
Сегодня, 19:30Александр Чистяков в блоге Футбольный паломник2
«Тосно» и «Ботошани» расписали мировую
Сегодня, 18:57 1
Орлов: «Манчини бросил вызов болельщикам „Зенита“, любящим игру Дзюбы и Шатова»
Сегодня, 18:17 21
«Ростов» сыграл вничью в первом матче под руководством Карпина
Сегодня, 18:07 10
Обсудить
Все комментарии
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 21:13
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 20:52
    Неплохой состав у Динамо!
    Duke_dp
    Duke_dp ответил Russian_spb
    сегодня в 20:49
    +1
    Идеальное название. =)
    OLESOCC
    OLESOCC
    сегодня в 20:35
    Если бы они ГазМяс обыграли!..
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 20:15
    динамо невпервой нагибать газовые проекты
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 20:05
    Товарняк удался .
    Борисыч1
    Борисыч1 ответил yaustal039
    сегодня в 19:37
    yaustal039:
    ЖААлкое зрелище ! Сражение двух трупов ...
    Можно подумать, ты смотрел...
    Заратустра
    Заратустра
    сегодня в 19:32
    Газ Метан это местный филиал зенита?
    yaustal039
    yaustal039
    сегодня в 19:24
    ЖААлкое зрелище ! Сражение двух трупов ...
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 19:15
    Динамо с победой!
    Есть медали
    Есть медали
    сегодня в 19:05
    смешанные составы . Это хорошо.
    Паштов? Помню, был один у нас уже Паштов ))
    Russian_spb
    Russian_spb
    сегодня в 19:04
    прикольное название клуба)
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 18:57
    С дебютом, Женя Марков.
    С победой, Динамо!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 18:55
    Динамиков с победой!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100