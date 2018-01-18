«Динамо» минимально обыграло румынский клуб «Газ Метан»

«Динамо» на своем сборе в Турции сыграло контрольный матч с румынским клубом «Газ Метан», одержав в нем победу. В составе москвичей дебютировал новичок команды Евгений Марков.
«Динамо» - «Газ Метан» - 1:0 (0:0)
Гол: Обольский 81 (пен).
«Динамо» (1-й тайм): Шунин, Козлов, Шуньич, Рыков, С.Терехов, Цаллагов, Паштов (Москвичев 30), Темников, Грулев, Луценко, Марков.
«Динамо» (2-й тайм): Лещук, Морозов, Хольмен, Калугин, Дмитриев, Соснин, Соу, Катрич, Ташаев, Кузьмин (Ахмаев 72), Обольский.
Идеальное название. =)
Идеальное название. =)
Паштов? Помню, был один у нас уже Паштов ))
Паштов? Помню, был один у нас уже Паштов ))
С победой, Динамо!
С победой, Динамо!