Мерсон: «Мхитарян станет отличным приобретением для „Арсенала“»

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал грядущий трансфер в стан «канониров» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.
«Я большой поклонник Мхитаряна. Наблюдал за ним еще в Дортмунде, где Генрих забивал много голов и признавался лучшим игроком сезона. В МЮ он потерял свои регалии, но если Мхитарян перейдет в „Арсенал“ с его атакующей игрой, это будет великолепно.
Если „Арсенал“ подпишет Генриха, это будет отличная сделка».
«Арсенал» может обменять Алексиса Санчеса на Мхитаряна.
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