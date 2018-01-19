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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Мерсон: «Мхитарян станет отличным приобретением для „Арсенала“»

сегодня, 10:55

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал грядущий трансфер в стан «канониров» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Я большой поклонник Мхитаряна. Наблюдал за ним еще в Дортмунде, где Генрих забивал много голов и признавался лучшим игроком сезона. В МЮ он потерял свои регалии, но если Мхитарян перейдет в „Арсенал“ с его атакующей игрой, это будет великолепно.

Если „Арсенал“ подпишет Генриха, это будет отличная сделка».

«Арсенал» может обменять Алексиса Санчеса на Мхитаряна.

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Все комментарии
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 15:47
Владимipъ Григорянъ:
Он прав. Нечего выслушивать нытье Моуриньо про то, как Мхитарян плохо отрабатывает в обороне, он атакующий креатив, а не опорник
А может он просто не сдюжил в топ клубе??? Ведь Дортмунд как и Арсенал при всём уважении таковым не является. Бывает набегами в ЛЧ хорошо выступают, но это редкость!!! Да школа у них хорошая, но Аякс не хуже в этом плане, однако он не топ клуб.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 15:13
Он прав. Нечего выслушивать нытье Моуриньо про то, как Мхитарян плохо отрабатывает в обороне, он атакующий креатив, а не опорник
RomarioBrazil
RomarioBrazil
сегодня в 14:12
www.soccer.ru/?new_design=0

адрес старого сайте, если кому надо
Шмавон
Шмавон ответил Caniggia
сегодня в 14:01
Caniggia:
Мхитаряна хочет видеть Венгер. Он перейдёт в Арсенал, а Венгера не сегодня, так завтра попрут и придёт новый тренеришка, которому Мхитарян окажется не нужен. И опять на банку.
будь спокоен Венгер уже 22 года на своем месте и уйдет когда сам пожелает! Беспокойтесь о своих тренерах хотя я о чем вы же их как перчатки меняете вам нас не понять....
LMI
LMI
сегодня в 13:58
Вау, Пол решил похвалить. Обычно он много чего нехорошего говаривал в сторону своего клуба
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:27
Мхитаряна хочет видеть Венгер. Он перейдёт в Арсенал, а Венгера не сегодня, так завтра попрут и придёт новый тренеришка, которому Мхитарян окажется не нужен. И опять на банку.
_Kooney_
_Kooney_
сегодня в 13:21
Нехилый бартер я вам скажу, если это так то удачи Мики, но не против мю)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:04
Быстрей бы уже Мхитарян перешел в "Арсенал" и показал себя.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 12:59
greck
greck
сегодня в 12:24
Мхитарян, это замена Озилу, а кто заменит Алексиса?
ДСА
ДСА
сегодня в 11:21
На безрыбье и Мхитарян окунь!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 11:03
Поживем увидим
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:02
Мэрсон-один из лучших "бухарей" в АПЛ...........Гаскойн,Адамс,Мэрсон!!!!!!!!!!!!
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