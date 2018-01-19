Мерсон: «Мхитарян станет отличным приобретением для „Арсенала“»

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал грядущий трансфер в стан «канониров» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Я большой поклонник Мхитаряна. Наблюдал за ним еще в Дортмунде, где Генрих забивал много голов и признавался лучшим игроком сезона. В МЮ он потерял свои регалии, но если Мхитарян перейдет в „Арсенал“ с его атакующей игрой, это будет великолепно.

Если „Арсенал“ подпишет Генриха, это будет отличная сделка».

«Арсенал» может обменять Алексиса Санчеса на Мхитаряна.