«Сантос» отказался продавать Вериссимо

Представитель защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу сообщил, что бразильский клуб наложил вето на трансфер своего игрока в «Спартак».

«В четверг „Сантос“ решал, продавать Вериссимо или нет. Президент клуба специально для этого созвал совещание с советом директоров. Насколько я знаю, „Сантос“ решил заблокировать любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе».

Ранее сообщалось, что трансфер может обойтись «красно-белым» в 10 млн евро.