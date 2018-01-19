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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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«Сантос» отказался продавать Вериссимо

сегодня, 14:41

Представитель защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу сообщил, что бразильский клуб наложил вето на трансфер своего игрока в «Спартак».

«В четверг „Сантос“ решал, продавать Вериссимо или нет. Президент клуба специально для этого созвал совещание с советом директоров. Насколько я знаю, „Сантос“ решил заблокировать любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе».

Ранее сообщалось, что трансфер может обойтись «красно-белым» в 10 млн евро.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:19
Одно из двух: или совет директоров Сантоса вегетарианцы, или мусульмане.)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:57
Пожалели парня
котлина брат
котлина брат
сегодня в 19:28
И не хотели, просто за счёт интереса со стороны Спартака пытались поднять стоимость игроку
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:14
Зов в баню отпугнул!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 17:57
Зов фавел победил.
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 17:21
По любому игроку которым интересуется спартак один ответ везде)))
Литейный 4
Литейный 4 ответил Klasse
сегодня в 17:13
Klasse:
Ничего удивительного. Как я и предполагал, Сантос пытается на фоне травмы лучшего защитника России Джикии пытается выклянчать больше денег у Спартака.
Не возводи своего Джикию в рамки топ! По российским меркам средненький игрок, при котором Спартак напропускал мама не горюй. Больше только СКА и Тосно!
cska.78
cska.78 ответил ПалкоВводецъ
сегодня в 17:11
ПалкоВводецъ:
Там не только баня, а и расизм!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 17:09
    Адекватные люди в Сантосе. Не пустили на заправку!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 16:57
    Сантос, конечно, молодцы.
    Нефтяно-мазутное бабло, круто.
    Но гробить карьеру игрока в 112-й команде Европы, не позволит себе ни один порядочный клуб.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил ПалкоВводецъ
    сегодня в 16:43
    ПалкоВводецъ:
    Там не только баня, а и расизм!
    Расизм за банной ширмой под покровом тарасовской ночи,цвета шоколада)
    kent77
    kent77
    сегодня в 16:26
    Это хорошо лучше Максимовича взять
    Klasse
    Klasse ответил Zenfan
    сегодня в 16:25
    Zenfan:
    Лучшей защитник сборной России?Это по твоему рейтингу чтоли?Сыграл 3 матча за сборную и уже лучший?!)))Смешной ты)))Игнаш и с братьями на много лучше и намного полезнее и это уже неоспоримый факт)
    очень смещно, щас лопну от смеха
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ ответил VIPded
    сегодня в 16:22
    VIPded:
    Какой вражина рассказал Лукасу про спартаковскую баню???
    Там не только баня, а и расизм!
    Red-green-Hooligans
    Red-green-Hooligans
    сегодня в 16:12
    "Заблокировать любые переговоры" - так на него только мясные и претендовали ))
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 16:10
    Какой вражина рассказал Лукасу про спартаковскую баню???
    piercman
    piercman
    сегодня в 16:10
      Zenfan
      Zenfan ответил Klasse
      сегодня в 16:09
      Klasse:
      Ничего удивительного. Как я и предполагал, Сантос пытается на фоне травмы лучшего защитника России Джикии пытается выклянчать больше денег у Спартака.
      Лучшей защитник сборной России?Это по твоему рейтингу чтоли?Сыграл 3 матча за сборную и уже лучший?!)))Смешной ты)))Игнаш и с братьями на много лучше и намного полезнее и это уже неоспоримый факт)
      Узб@гоеный
      Узб@гоеный
      сегодня в 16:08
        Selim Yavuz
        Selim Yavuz
        сегодня в 16:07
        Игрок хороший,Сантос просто так отпускать не хочет
        piercman
        piercman ответил Klasse
        сегодня в 16:03
        Klasse:
        Ничего удивительного. Как я и предполагал, Сантос пытается на фоне травмы лучшего защитника России Джикии пытается выклянчать больше денег у Спартака.
          Klasse
          Klasse
          сегодня в 15:58
          Ничего удивительного. Как я и предполагал, Сантос пытается на фоне травмы лучшего защитника России Джикии пытается выклянчать больше денег у Спартака.
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответил Полевой Командир
          сегодня в 15:56
          Полевой Командир:
          Да... Зато Зениту никто не отказывает. Всё 62о туда впаривают... потмо еще Зеня неустойки платит..... Лучше уж на берегу "обломаться", чем встрять по полной программе.... когда тебя Дзюбы и Цыгане доят и доят...
          Да туда идут все только ради денег,поиграют пару тройку матчей а потом сидят на попе ровно и рубят капустку .Потов перед началом сезона опять 100 лямов народных в трубу ,а Фурсенко скажет,что зенит чемпиён ,ну а дальше как всегда вообщем.
          cska plus
          cska plus
          сегодня в 15:52
          Ахахах! Посмотрел парень на гетто и за судьбу страшно стало.
          Полевой Командир
          Полевой Командир
          сегодня в 15:51
          Да... Зато Зениту никто не отказывает. Всё 62о туда впаривают... потмо еще Зеня неустойки платит..... Лучше уж на берегу "обломаться", чем встрять по полной программе.... когда тебя Дзюбы и Цыгане доят и доят...
          Ген Геныч
          Ген Геныч
          сегодня в 15:46
          и вообще Спартачи- че вы все в Бразилию да в Бразилию!?что вас опыт с Кариоками разными ни научил уму разуму(Федун и ко)Хватит уж там искать-ищите где ближе!!!!!!!
          Алексей Буренин
          Алексей Буренин
          сегодня в 15:46
          Не везет Спартаку
          Ген Геныч
          Ген Геныч
          сегодня в 15:42
          А вообще нужен ли он Спартаку?Думаю вряд ли уж откуда откуда,но ни из Бразили же брать защитников,уж лучше из стран бывшей Югославии или стран центральной европы .
          Сергей Саныч
          Сергей Саныч
          сегодня в 15:42
          Нет,так нет.
          Забыли.
          ДАША Д
          ДАША Д
          сегодня в 15:35
          В итоге в какой-нибудь Ренн продадут за 3 млн.
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