Голышев сменил «Крылья Советов» на «Балтику»

Полузащитник Павел Голышев покинул «Крылья Советов». Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ситуацию прокомментировал заместитель гендиректора «Крылышек» Зураб Циклаури.

«В „Крылья Советов“ Павел перешел в июне, однако по ряду причин практически не имел игровой практики. В связи с этим наилучшим вариантом как для футболиста, так и для клуба был переход игрока в другую команду. Хочется пожелать Павлу успехов в новом клубе и удачи».

30-летний Голышев перешел в «Балтику». Контракт с клубом из Калининграда рассчитан до конца сезона.