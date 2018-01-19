«Зенит» интересуется полузащитником сборной Германии

Никола Инночентин - агент полузащитника «Аякса» и сборной Германии Амина Юнеса, сообщил о том, что его клиент находится в сфере трансферных интересов «Зенита»:

«„Аякс“ получил предложение в десять млн евро от „Суонси“, но со спортивной точки зрения это не тот клуб, в который Амин хотел бы перейти.

На меня также выходили „Зенит“, „Интер“, „Уотфорд“, „Севилья“ и „Наполи“. Однако Амин не имеет никакого соглашения ни с одним из клубов. „Наполи“ не делал никаких предложений ни „Аяксу“, ни Амину».