«Зенит» интересуется полузащитником сборной Германии

Никола Инночентин - агент полузащитника «Аякса» и сборной Германии Амина Юнеса, сообщил о том, что его клиент находится в сфере трансферных интересов «Зенита»:
«„Аякс“ получил предложение в десять млн евро от „Суонси“, но со спортивной точки зрения это не тот клуб, в который Амин хотел бы перейти.
На меня также выходили „Зенит“, „Интер“, „Уотфорд“, „Севилья“ и „Наполи“. Однако Амин не имеет никакого соглашения ни с одним из клубов. „Наполи“ не делал никаких предложений ни „Аяксу“, ни Амину».
Ну вот и началось!))
Господа и дамы цирк начался))
Лазурные в своем репертуаре)
Теперь будут каждый день интересоваться по 5-7 игроков,уровня реала,псж,баварии,мю,барселоны,а в итоге паредес,молло,дриусси,мак!!!!
Ну вот и началось!))
Господа и дамы цирк начался))
Лазурные в своем репертуаре)
Теперь будут каждый день интересоваться по 5-7 игроков,уровня реала,псж,баварии,мю,барселоны,а в итоге паредес,молло,дриусси,мак!!!!
А в итоги второсортная сборная Аргентины и дзюба.
А в итоги второсортная сборная Аргентины и дзюба.