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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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«Зенит» интересуется полузащитником сборной Германии

сегодня, 18:04

Никола Инночентин - агент полузащитника «Аякса» и сборной Германии Амина Юнеса, сообщил о том, что его клиент находится в сфере трансферных интересов «Зенита»:

«„Аякс“ получил предложение в десять млн евро от „Суонси“, но со спортивной точки зрения это не тот клуб, в который Амин хотел бы перейти.

На меня также выходили „Зенит“, „Интер“, „Уотфорд“, „Севилья“ и „Наполи“. Однако Амин не имеет никакого соглашения ни с одним из клубов. „Наполи“ не делал никаких предложений ни „Аяксу“, ни Амину».

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Все комментарии
patra
patra
сегодня в 21:38
Бабок немерено, только в 51ик особо никто не хочет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:54
А ведь могут перебить червонец "Соунси" своим четвертаком...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:21
Ходят слухи тут и там...
salaga
salaga ответил ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР
сегодня в 20:12
ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР:
Так для вас 6,5 это не деньги,зарплаты почти дзюбина,у вас норма 30-50 за разного паредеса да друисси отдавать)))
Сдаётся мне, что ты и за дорогостоящие покупки соседа по дому также переживаешь, как за расходы Зенита. Напрасно изводишься: по данным УЕФА при всех тратах Зенит всё равно остаётся самым прибыльным клубом Европы.
112910415
112910415
сегодня в 19:45
трепещи, Лига Европы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:14
Посмотрим, что из этого выйдет...
spartach n1
spartach n1
сегодня в 19:08
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба не полетели с командой на сбор в Дубай и тренируются с «Зенитом-2».

Отметим, что за пребывание игроков во второй команде петербургский клуб заплатит более 53 миллионов рублей – такова ежемесячная сумма зарплат игроков с учетом налогов.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 18:57
Несчастный Амина наверное и не подозревает какие тучи над ним сгущаются !
LOpp
LOpp
сегодня в 18:57
Зенит хочет ослабить сборную Германии перед ЧМ.
молодцы!
Klasse
Klasse ответил FILL3286
сегодня в 18:48
FILL3286:
БУ ---- ГА---ГА---ГА Ну вот и началось!)) Господа и дамы цирк начался)) Лазурные в своем репертуаре) Теперь будут каждый день интересоваться по 5-7 игроков,уровня реала,псж,баварии,мю,барселоны,а в итоге паредес,молло,дриусси,мак!!!!
ахахха мак это вообще убожество)) хотя, в этом сотаве зенета он был бы ведущим игроком))
Klasse
Klasse ответил piercman
сегодня в 18:47
piercman:
это утка. 24 года, стоит всего 6,5. так себе игрок, явно не усиление, к тому же, на его позиции бегает дриусси и шатов, если его не продадут. покупать - так лямов за 20-30, чтобы в тарасовке бомбануло.
шатава уже ccaными тряпками вытурили из 51и, даже разговаривать не стали)))
piercman
piercman
сегодня в 18:26
_____кокорин___смолов
дриусси_______________ригони

______паредес___кузяев______

кришито-иванович-маммана-смольников

_____________лунёв_________________

и в тарасовке будет ужас! и в лимит впишемся)
Филипповых
Филипповых
сегодня в 18:23
    Аргeнтинeц
    Аргeнтинeц
    сегодня в 18:21
    Зенит в плюсе от продажи Халка, хватит хоть на весь Аякс
    ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР
    ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР ответил piercman
    сегодня в 18:19
    piercman:
    это утка. 24 года, стоит всего 6,5. так себе игрок, явно не усиление, к тому же, на его позиции бегает дриусси и шатов, если его не продадут. покупать - так лямов за 20-30, чтобы в тарасовке бомбануло.
    Так для вас 6,5 это не деньги,зарплаты почти дзюбина,у вас норма 30-50 за разного паредеса да друисси отдавать)))
    piercman
    piercman
    сегодня в 18:17
    это утка. 24 года, стоит всего 6,5. так себе игрок, явно не усиление, к тому же, на его позиции бегает дриусси и шатов, если его не продадут. покупать - так лямов за 20-30, чтобы в тарасовке бомбануло.
    Михалыч 75
    Михалыч 75
    сегодня в 18:16
    чего то мутная история , с душком можно сказать
    piercman
    piercman ответил FILL3286
    сегодня в 18:15
    FILL3286:
    БУ ---- ГА---ГА---ГА Ну вот и началось!)) Господа и дамы цирк начался)) Лазурные в своем репертуаре) Теперь будут каждый день интересоваться по 5-7 игроков,уровня реала,псж,баварии,мю,барселоны,а в итоге паредес,молло,дриусси,мак!!!!
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 18:13
      Помню летом около 50 ТОП игроков просматривали лазурные!
      А в итоги второсортная сборная Аргентины и дзюба.
      korn3512
      korn3512
      сегодня в 18:13
        FILL3286
        FILL3286
        сегодня в 18:11
        БУ ---- ГА---ГА---ГА
        Ну вот и началось!))
        Господа и дамы цирк начался))
        Лазурные в своем репертуаре)
        Теперь будут каждый день интересоваться по 5-7 игроков,уровня реала,псж,баварии,мю,барселоны,а в итоге паредес,молло,дриусси,мак!!!!
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