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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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«Сантос» опроверг слова агента Вериссимо, клуб не блокировал трансфер игрока в «Спартак»

сегодня, 18:16

Рафаэль Вита - член совета директоров «Сантоса», отрицает слова агента защитника Лукаса Вериссимо о том, что бразильский клуб якобы наложил вето на трансфер своего игрока в «Спартак»:

«Переговоры находятся в стадии ожидания действий московской стороны, завтра последний срок, когда „Спартак“ должен дать ответ по трансферу Вериссимо. Мне неизвестно, почему представитель Лукаса дает информацию, что трансфер заблокирован. Если бы такая информация была на самом деле, то мы бы опубликовали ее на своем официальном сайте, у нас так принято. Клуб не может нести ответственность за слова представителей футболиста в адрес прессы, нам с вами остается только ждать завершения завтрашнего дня».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:13
"Эй, заткнитесь пожалуйста! Устроили тут ромашка. Дайте спать!"(с).
Аллигатор Гена
Аллигатор Гена ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:29
Ангел неБесГрешен:
Идет планомерный отъём народных денег у народной команды...
Народные недра качают круглосуточно. Так что "народная" команда даже не заметит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:16
Идет планомерный отъём народных денег у народной команды...
mangoх12
mangoх12 ответил вoлгoдoн
сегодня в 19:54
вoлгoдoн:
Модератор Джобс,давай поговорим на эту тему?
Безполезно ..парень он хороший только спартач))
blitz
blitz
сегодня в 19:53
Скорее всего Вериссимо посмотрел на тарасовских в Лиге Чемпионов и заднюю включил.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:53
    Обитатель Интернета
    Обитатель Интернета
    сегодня в 19:46
    Кто только не кидал тарасовских? В недавнем прошлом так Карпин 150 лямов на ветер спускал.
    ЕдИт КрЫшА
    ЕдИт КрЫшА
    сегодня в 19:44
    У Сантоса похоже намечается сделка века. Впарят Федуну за баснословную цену неликвид!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 19:42
    Что то жареным пахнет. Как то не серьёзно все это.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил piercman
    сегодня в 19:42
    piercman:
    как расшифровываются данные аббревиатуры?
    Дай волю фантазии)
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    сегодня в 19:40
    Там не клуб заблокировал, а сам Вериссимо не хочет в непонятный клуб переходить.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 19:35
    Что-то темнит подленький, гнусный агентишка.
    CrazyTapok
    CrazyTapok
    сегодня в 19:34
    Теперь Федун за тройную цену купит посредственного защитника.
    КАМЮ
    КАМЮ
    сегодня в 19:32
    Да-а, походу травма Джикии, влетит Федуну в копеечку.
    Уже и Наполи за Максимовича просит двадцатку
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил jobss
    сегодня в 19:32
    jobss:
    На какую тему? Если на тему модерации, есть специальная лига
    Хэштег не понравился?
    jobss
    jobss ответил вoлгoдoн
    сегодня в 19:29
    вoлгoдoн:
    Модератор Джобс,давай поговорим на эту тему?
    На какую тему? Если на тему модерации, есть специальная лига
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 19:27
    Клуб не блокировал трансфер игрока в «Спартак», он просто послал их! Гыгыгыгыгы!
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 19:26
    Они дождутся,что я наложу на Сантос.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 19:25
    Модератор Джобс,давай поговорим на эту тему?
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 19:22
    Был соккер как соккер,стал полупорносайт заурядный
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 19:20
    "немного троллинга" зашкаливает)
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 19:08
    Сантос задрал цену, Спартак сказал: пошел на фиг, сантос включил заднюю.
    RussianHorse
    RussianHorse
    сегодня в 19:06
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 19:04
        LOpp
        LOpp ответил ПерекатиПоле
        сегодня в 18:59
        ПерекатиПоле:
        В общем скоро выяснится, что 7 деньги то за игрока перевел уже и не один раз. Но Сантос их не получил. Развести 7 легче-легкого. Им Ромуло впарили как игрока сборной Бразилии, в итоге самое напряжное что сделал бразила - это 16 чемоданов добра из Москвы вывез.
        может Ромуло золото партии нашел?
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин
        сегодня в 18:57
        Переговоры находятся в стадии ожидания действий 7партака , завтра последний срок....
        Федун сидя в кабинете призадумался, где же мне взять 10 лямов..... все деньги уже ушли на зулусов..
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответил piercman
        сегодня в 18:52
        piercman:
        как расшифровываются данные аббревиатуры?
        Веселый Губерниев и Компания
        7 клуб промеса и глушакова
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 18:51
        В общем скоро выяснится, что 7 деньги то за игрока перевел уже и не один раз.
        Но Сантос их не получил. Развести 7 легче-легкого.
        Им Ромуло впарили как игрока сборной Бразилии, в итоге самое напряжное что сделал бразила - это 16 чемоданов добра из Москвы вывез.
        Klasse
        Klasse
        сегодня в 18:44
        Тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Сантос пытается в сложной для Спартака ситуации вытрясти побольше денег.
        piercman
        piercman ответил ПерекатиПоле
        сегодня в 18:44
        ПерекатиПоле:
        Да, СКРиП и ВГИК самые веселые футбольные паблики в ВК. Но на ВГИКе любят приврать, СКРИП только правду пишет)
        как расшифровываются данные аббревиатуры?
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