Орещук: «На 99.9% Рауш будет в „Динамо“, но не скажу, является ли он усилением для клуба»

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук не сомневается в том, что защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш станет игроком «бело-голубых»:

«На 99.9% Рауш будет в „Динамо“. В данный момент это игрок сборной России. Раньше его все устраивало в Германии. Сейчас он там считается легионером. В последнее время он еще стал в „Кельне“ игроком замены. Не могу сказать точно, является ли он усилением для „Динамо“ или нет. Я за ним особо не следил. Если Хохлов пригласил его, то значит, понимает потенциал Рауша. Уверен, тренер найдет ему место в команде».