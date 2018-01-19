Хамес и Руди повздорили на тренировке «Баварии»

Игроки «Баварии» Хамес Родригес и Себастьян Руди повздорили друг с другом на тренировке команды.

Футболисты после столкновения устроили обмен «любезностями». В результате колумбийца и немца пришлось разнимать одноклубникам.

Стоит отметить, что дальше минутной вспышки гнева дело не пошло: вскоре игроки утихомирились и пожали друг другу руки.

Altercation in training today between James Rodriguez and Sebastian Rudy following a challenge. Jupp Heynckes and the players quickly intervened, Rudy and James shook hands afterwards [Bild] pic.twitter.com/2teuyIpEJp — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 19 января 2018 г.

Сегодняшняя тренировка «Баварии» подарила болельщикам команды и положительные эмоции: полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара, восстанавливающий от травмы, начал работать с мячом.