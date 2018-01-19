Хамес и Руди повздорили на тренировке «Баварии»

Игроки «Баварии» Хамес Родригес и Себастьян Руди повздорили друг с другом на тренировке команды.
Футболисты после столкновения устроили обмен «любезностями». В результате колумбийца и немца пришлось разнимать одноклубникам.
Стоит отметить, что дальше минутной вспышки гнева дело не пошло: вскоре игроки утихомирились и пожали друг другу руки.
Сегодняшняя тренировка «Баварии» подарила болельщикам команды и положительные эмоции: полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара, восстанавливающий от травмы, начал работать с мячом.