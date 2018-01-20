Манчини может возглавить сборную Австралии, но лишь на время чемпионата мира

Австралийский журналист Рэй Гэтт подтвердил недавно появившиеся в Сети слухи о том, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии.

«Могу подтвердить, что Роберто Манчини является целью Федерации футбола Австралии. Насколько я понимаю, Манчини может получить пост главного тренера сборной Австралии лишь на время чемпионата мира».

Напомним, что сборная Австралии под руководством Анге Постекоглу вышла в финальную часть ЧМ-2018, но 52-летний специалист принял решение покинуть свой пост.