Фернандо: «Кто и сколько пива пьёт в „Спартаке“ во время отпуска – личное дело каждого»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
    Затрудняюсь ответить
    5%
    95
    Всего голосов: 2067
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.45 3.65 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 4:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:1 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
20:30 Идет второй тайм, 68’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 2:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.13 11 23
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 1:4 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер Фонбет 3 3.5 2.3
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург 2:1 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг - - -
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 0:3 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 2.75 3.2 2.6
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.3 5 10.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 4.85 4.2 1.62
  • Главные новости
  • Все новости
20:10
«Атлетико» и «Жирона» сыграли вничью18
19:56
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли»48
19:53
4 гола за 16 минут позволили «Арсеналу» разгромить «Кристал Пэлас»21
17:22
«Челси» громит на выезде «Брайтон»40
17:01
Максимович хочет перейти в «Спартак», «Наполи» не готов продавать игрока до ЧМ24
21:36
«Бордо» определился с кандидатурой нового тренера0
21:26
«Рома» отправила своего форварда в аренду0
21:13
Хавбек «Эвертона» получил двойной перелом ноги4
21:02
Неймар получил травму и пропустит матч с «Лионом»6
20:51
Вальверде сообщил, что «Барселона» отпустит Рафинью2
20:37
Венгер: «Сделка по Санчесу состоится, только если в „Арсенал“ перейдет Мхитарян»12
20:24
Моуриньо: «Думаю, что Санчес перейдет в МЮ»5
20:13
Фил Джонс - о матче с «Бернли»: «Это была настоящая битва»2
20:01
Конте: «„Челси“, имея множество проблем, не проигрывает уже 11 игр кряду»1
19:36
Зинченко включен в стартовый состав «Ман Сити» на матч «Ньюкаслом»6
19:25
«Фрайбург» обыграл «РБ Лейпциг», забив дважды за 4 минуты2
19:22
«Байер» учинил разгром «Хоффенхайму»4
19:20
Коклен: «Руководство „Арсенала“ должно поддержать Венгера»1
19:10
Агент Промеса отказался комментировать информацию о «Саутгемптоне»33
18:59
Защитник «Челси» на грани перехода в «Шальке»2
18:54
Кариус недоволен своей ролью в «Ливерпуле»8
18:48
Хавбек «Ромы» рассказал, почему он отказал «Ювентусу» и «Милану»1
18:44
«Реал» потерял защитника на несколько недель2
18:39
Кристенсен получил сотрясение мозга в игре с «Брайтоном»0
18:27
«Истанбул» усилился нападающим «Удинезе»0

Фернандо: «Кто и сколько пива пьёт в „Спартаке“ во время отпуска – личное дело каждого»

сегодня, 10:17

Полузащитник «Спартака» Фернандо считает, что футболисты могут проводить отпуск, не придерживаясь режима, хотя хавбек и склонен к набору веса:

«По-моему, никого не касается, что футболисты делают в отпуске. Там мы можем позволить себе все, что захотим. Кто и сколько пива пьет – личное дело каждого (Луис Адриано в отпуске фотографировался с пивом). Да пусть хоть несколько ящиков! Заострять внимание на этой теме в любом случае не стоит. Значение имеет одно: в каком состоянии ты приехал на сбор и выходишь на матчи.

Мы можем набрать какой-то лишний вес в отпуске. Но во время сезона наши врачи, да и все игроки, строго за этим следят. Кому-то диета дается легче, некоторым – тяжелее, но никто не выходит из-под контроля. Все игроки понимают: любой выход за пределы нормы скажется на нас негативно. Вопрос питания – часть нашей работы, а значит, к нему надо подходить профессионально.

Я из отпуска вернулся с тем же весом, с которым уехал. Сейчас это для меня не проблема, все четко».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кангва: «Кокорина считаю, пожалуй, лучшим форвардом в России»
Сегодня, 13:58 10
Фернандо: «„Спартак“ готовится показать: мы вступаем в чемпионскую гонку, немедленно»
Сегодня, 10:25 59
Педро Роша: «Я играю в одной из сильнейших европейских команд»
Вчера, 09:55 56
Калачёв: «Между мной и „Ростовом“ есть предварительная договоренность по новому контракту»
17 января 9
Адриано: «Цель „Спартака“ - выиграть чемпионат»
17 января 16
Адриано: «Не вижу проблемы в том, чтобы завершить карьеру в „Спартаке“»
17 января 8
Обсудить
Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 15:32
Толстяк любит рульку и пивас однозначно ))))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 13:31
Алкашь!
13 RUS
13 RUS
сегодня в 12:50
Сальцо наращивают
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 12:32
Объясни это своим фанатам, которые следят за каждым шагом Кокорина и других игроков, которые не играют в Спартаке!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Литейный 4
сегодня в 12:19
Литейный 4:
Судя по пивному животу, этот престарелый негр злоупотребляет пивом!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 11:56
    Без пива это уже не отпуск
    Полевой Командир
    Полевой Командир
    сегодня в 11:26
    с шампанского не растолстеешь....Так ведь, Санёк?
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Dead Morozzzz
    сегодня в 11:17
    Dead Morozzzz:
    Да у него опа больше чем у Халка. Халк правда его и в скорости и в технике на порядок превышает!
    Степка и давно тебя мужские 63 привлекают? Развели тут "моловщину", какой следующий щаг? "грозовщина"
    Айфонутый
    Айфонутый ответил Klasse
    сегодня в 11:15
    Klasse:
    Фернандо лучший опорник РФПЛ. Тут уж не поспоришь.
    В Тарасовке наверное?
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил Klasse
    сегодня в 11:08
    Klasse:
    Фернандо лучший опорник РФПЛ. Тут уж не поспоришь.
    Из свиней - бесспорно !
    Dead Morozzzz
    Dead Morozzzz ответил Klasse
    сегодня в 11:05
    Klasse:
    Фернандо лучший опорник РФПЛ. Тут уж не поспоришь.
    Лучший? После голландской лошади.
    Dead Morozzzz
    Dead Morozzzz
    сегодня в 11:04
    Да у него опа больше чем у Халка. Халк правда его и в скорости и в технике на порядок превышает!
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 11:03
    Поменьше фото в соц сети и будет все хорошо
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 10:57
    Фернандо лучший опорник РФПЛ. Тут уж не поспоришь.
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 10:56
    Трёхгорные ноль седьмые знают толк в пиве. Любят приложиться во время игры!
    CrazyTapok
    CrazyTapok
    сегодня в 10:51
    Толстяк Фернандо в пиве знает больше, чем в футболе!
    orech
    orech
    сегодня в 10:28
    Все четко сказано. Удачи!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 10:24
    Судя по пивному животу, этот престарелый негр злоупотребляет пивом!
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 10:21
    прравильно сказал
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100