Фернандо: «Кто и сколько пива пьёт в „Спартаке“ во время отпуска – личное дело каждого»

Полузащитник «Спартака» Фернандо считает, что футболисты могут проводить отпуск, не придерживаясь режима, хотя хавбек и склонен к набору веса:

«По-моему, никого не касается, что футболисты делают в отпуске. Там мы можем позволить себе все, что захотим. Кто и сколько пива пьет – личное дело каждого (Луис Адриано в отпуске фотографировался с пивом). Да пусть хоть несколько ящиков! Заострять внимание на этой теме в любом случае не стоит. Значение имеет одно: в каком состоянии ты приехал на сбор и выходишь на матчи.

Мы можем набрать какой-то лишний вес в отпуске. Но во время сезона наши врачи, да и все игроки, строго за этим следят. Кому-то диета дается легче, некоторым – тяжелее, но никто не выходит из-под контроля. Все игроки понимают: любой выход за пределы нормы скажется на нас негативно. Вопрос питания – часть нашей работы, а значит, к нему надо подходить профессионально.

Я из отпуска вернулся с тем же весом, с которым уехал. Сейчас это для меня не проблема, все четко».