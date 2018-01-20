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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
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    5%
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Отец Рафиньи: «„Интер“ - отличный клуб, в котором мой сын сможет себя проявить»

сегодня, 12:19

Отец полузащитника «Барселоны» Рафиньи заявил, что его сын хочет перейти в «Интер». В данный момент клубы ведут переговоры по трансферу 24-летнего футболиста. 

«Рафинья очень хочет перейти в „Интер“, он желает чаще играть.

Сложно попасть в основной состав „Барселоны“. Игроков, которые желают того же самого, слишком много. Да еще и травма колена.

Мой сын просто хочет чаще выходить на поле, чувствовать себя счастливым, делать то, что ему нравится. „Интер“ - отличный клуб, в котором он сможет себя проявить». 

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Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 15:57
У Рафиньи батька правильный, бывший футболист. Кстати, он если не ошибаюсь на ЧМ-94 черчесу голешник положил
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:44
Не прав этот папа)
FILL3286
FILL3286
сегодня в 12:36
Потом жалеть будешь всю жизнь,что перешел в середняк!
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