Отец Рафиньи: «„Интер“ - отличный клуб, в котором мой сын сможет себя проявить»

Отец полузащитника «Барселоны» Рафиньи заявил, что его сын хочет перейти в «Интер». В данный момент клубы ведут переговоры по трансферу 24-летнего футболиста.



«Рафинья очень хочет перейти в „Интер“, он желает чаще играть.



Сложно попасть в основной состав „Барселоны“. Игроков, которые желают того же самого, слишком много. Да еще и травма колена.



Мой сын просто хочет чаще выходить на поле, чувствовать себя счастливым, делать то, что ему нравится. „Интер“ - отличный клуб, в котором он сможет себя проявить».