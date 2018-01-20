Гвардиола: «Не давлю на клуб в трансферных вопросах»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о тенденции роста цен на игроков на трансферном рынке:

«Возможно, в будущем клуб будет тратить более 100 млн фунтов на трансферы, как это делают другие большие клубы. Нам нужно будет менять состав, а минувшим летом цены на игроков дико увеличились.

Нужно подстраиваться. Думаю, следующим летом цены взлетят еще сильней.

Я никогда не давлю на клуб, когда руководство считает, что игрок не стоит запрошенных за него денег. Я принимаю решение клуба, и мы ищем другие варианты. Самое важное - стабильность клуба».

Ранее «Ман Сити» передумал покупать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, так как чилиец запросил 350 тысяч фунтов в неделю.