«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм», который состоится 7 февраля 2026 года.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в прошлом провел со «шпорами» много интересных поединков, включая финал Лиги Европы, однако в этот раз команды имеют совершенно разные показатели. «Красные дьяволы» заслуженно идут на четвертом месте с 41 баллом и всего на три пункта опережают «Челси». В домашней игре с нестабильным в АПЛ «Тоттенхэмом» от хозяев ждут победы, которая позволит продлить пока еще небольшую победную серию.
1 февраля «Манчестер Юнайтед» обыграл на своем поле «Фулхэм» (3:2), а 25 числа и вовсе вырвал победу на выезде у лидера «Арсенала» (3:2).
«Тоттенхэм»
Лондонский клуб не проигрывает уже несколько встреч подряд, однако вряд ли болельщики могут быть довольны текущим положением дел в АПЛ. «Тоттенхэм» занимает 14 место с 29 баллами и нуждается в победах. Окрыленный «Манчестер Юнайтед» обыграть на выезде будет сложно, но как минимум не проиграть гости наверняка намерены. Матч можно смело назвать одним из самых ярких и интересных в этом туре.
1 февраля «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2), а 28 января в Лиге чемпионов на выезде обыграл «Айнтрахт» (2:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.6
- Ничья – 4.5
- Победит «Тоттенхэм» – 4.8
Статистика
- «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Тоттенхэм» проиграл пять из десяти последних встреч на выезде
- «Манчестер Юнайтед» проиграл пять из восьми последних матчей «Тоттенхэму» при трех ничьих
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. У хозяев есть отличная возможность прервать серию без побед со «шпорами» и они наверняка ею воспользуются.