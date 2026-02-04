«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770212087

вчера, 16:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в прошлом провел со «шпорами» много интересных поединков, включая финал Лиги Европы, однако в этот раз команды имеют совершенно разные показатели. «Красные дьяволы» заслуженно идут на четвертом месте с 41 баллом и всего на три пункта опережают «Челси». В домашней игре с нестабильным в АПЛ «Тоттенхэмом» от хозяев ждут победы, которая позволит продлить пока еще небольшую победную серию.

1 февраля «Манчестер Юнайтед» обыграл на своем поле «Фулхэм» (3:2), а 25 числа и вовсе вырвал победу на выезде у лидера «Арсенала» (3:2).

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб не проигрывает уже несколько встреч подряд, однако вряд ли болельщики могут быть довольны текущим положением дел в АПЛ . «Тоттенхэм» занимает 14 место с 29 баллами и нуждается в победах. Окрыленный «Манчестер Юнайтед» обыграть на выезде будет сложно, но как минимум не проиграть гости наверняка намерены. Матч можно смело назвать одним из самых ярких и интересных в этом туре.

1 февраля «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2), а 28 января в Лиге чемпионов на выезде обыграл «Айнтрахт» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.6

Ничья – 4.5

Победит «Тоттенхэм» – 4.8

Статистика

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тоттенхэм» проиграл пять из десяти последних встреч на выезде

«Манчестер Юнайтед» проиграл пять из восьми последних матчей «Тоттенхэму» при трех ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. У хозяев есть отличная возможность прервать серию без побед со «шпорами» и они наверняка ею воспользуются.