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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
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    5%
    95
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.45 3.65 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 4:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 1:4 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер Фонбет 3 3.5 2.3
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Сборная России поддержала Джикию

сегодня, 13:15

Футболисты сборной России записали видеообращение со словами поддержки в адрес защитника «Спартака» Георгия Джикии. Напомним, что 24-летний футболист получил серьезную травму в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ».

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Все комментарии
павел2112
павел2112
сегодня в 18:52
Тут все понято, джикия не сыграет на чм, сборной нужен защитник. Березуцкий пусь играет
Kerri
Kerri
сегодня в 18:31
Молодцы!
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 17:29
Респект!
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 16:39
Кресты разными бывают!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:38
Хоть бы одна шоколадка поддержала....
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 16:30
Я тоже желаю здоровья Джикию и поддержу его, хлебнув бромонтана
spartach n1
spartach n1
сегодня в 16:26
Возвращайся Жора,подождём !
Александр Уваров
Александр Уваров
сегодня в 16:20
Здоровья Георгию! Всем огромный респект, кто поддержал человека в трудную минуту!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:59
Пожелаю медицине всё, чтобы поставить Георгия в строй, а футболисту, своей внутренней силой. помочь им в этом.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 15:33
а что в сборной всего три игрока!? Жор здоровья, и скорейшего выздоровления!! А Зенитовских и других коллег по сборной нет, одни Кокоряшки....
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 14:59
...молодцы !...поддержка коллег большого стоит...
...Выздоравливай скорее !
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:55
У меня реклама бегает по экрану в мобильной версии и там Дзюба в футболке сборной впереди ,пускай спонсоры поправят ,он покинул команду ))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:52
респект,хотя думал что Акинфеев наорет на защитника
leopit
leopit
сегодня в 14:50
Здоровья..
fineflat
fineflat
сегодня в 14:48
Круто! Молодцы!
mat73
mat73
сегодня в 14:44
Пусть китайцы своей волшебной национальной медициной помогут быстррее восстановиться!
RDeanW
RDeanW ответил cska.78
сегодня в 14:30
cska.78:
Вот такие вы спартачи! Человек здоровья вашему игроку желает, а ты тут еще шутить в его адрес пытаешься!
    амурец
    амурец
    сегодня в 14:09
    пусть быстрей поправляется
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 14:02
    Джикию поддержали многие.
    Безусловно это поможет Георгию, скорейшего ему восстановления!!!
    d_fincher
    d_fincher ответил Красно Синий воин
    сегодня в 13:57
    Красно Синий воин:
    Незаменимых нет! Джикии здоровья!
    мда, это кем же надо быть, чтоб таое говорить...ааа! фэном ЦСКА, точно.
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:54
    Молодцы! И Чечесова надо успокоить.....
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 13:41
    Здравия Георгию!Также хочу пожелать здоровья всем тем людям которые выразили поддержку Джикии.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 13:34
    Незаменимых нет!

    Джикии здоровья!
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск
    сегодня в 13:33
    Сборной он очень нужен! Только чудо поможет Жоре сыграть на ЧМ, но чудеса случаются! В сезоне-2011/12 датчанин Бу Свенссон из «Майнца» (тоже центральный защитник) потратил на восстановление 139 дней. Это рекорд, а в среднем с таким диагнозом уходит на восстановление от 175 до 240 дней.
    Выздоравливай побыстрей, здоровья тебе! А ребята молодцы поддерживают тебя и здесь не важно клубное принадлежность!!!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 13:33
    Здоровья Георгию!
    cska.78
    cska.78 ответил Мельгарехо
    сегодня в 13:33
    Мельгарехо:
    хорошо что Акинфеев камеру не уронил.
    Вот такие вы спартачи! Человек здоровья вашему игроку желает, а ты тут еще шутить в его адрес пытаешься!
    Мельгарехо
    Мельгарехо
    сегодня в 13:31
    хорошо что Акинфеев камеру не уронил.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 13:29
    молодцы!
    поддержка Георгию пригодиться.
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