Зинченко: «Важные три очка для „Манчестер Сити“»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Ньюкаслом» в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Я рад, что впервые вышел в старте в Премьер-Лиге. Важная победа для нас после поражения от „Ливерпуля“. Нужно продолжать в таком же ключе.

Я рад за Агуэро, он - легенда. Когда счет был 2:1 было немного опасно, но мы смогли забить еще», - сказал Зинченко.